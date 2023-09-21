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波蘭「21世紀最大醜聞」 移民付錢就發申根簽證

編譯中心／綜合20日電
波蘭弊案爆發後，德國增派數以百計邊境警嚴查。（路透）
波蘭弊案爆發後，德國增派數以百計邊境警嚴查。（路透）

德國政府消息人士透露，德國已經要求波蘭政府針對疑似出現讓移民得以付錢買簽證的「嚴重」弊端提出澄清。波蘭在野黨稱本案是「波蘭21世紀最大醜聞」。

中央社引述法新社、路透報導，官員指出，德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）致電波蘭內政部長，德國內政部也召見波蘭駐德大使。要求不具名的消息人士表示，德國總理蕭茲政府正尋求「針對可能的簽證弊案相關嚴重指控迅速作出澄清」。

波蘭媒體報導，有關國家的波蘭領事館和一些外部公司有一套對中東和非洲民眾核發申根簽證的系統，只要繳款就可以取得簽證。

移民透過這套系統對中間人付款後，就可以不必經過適當審核而加速取得簽證，波蘭反對黨指控政府是幫凶。此事原本一直停留在波蘭當地論戰階段，德國內政部上述行動是首見的國際反響。

波蘭媒體報導，外交部也參與這項被在野公民議壇黨稱為「波蘭21世紀最大醜聞」的計畫。

波蘭外交部副部長沃斯克（Piotr Wawrzyk）上周已因這起醜聞而辭職，儘管官方說法是「缺乏充分合作」。

當局指出，恐怕已有數百張波蘭工作簽證牽扯到這項計畫。不過波蘭反對黨表示，真實數字恐高達約25萬張。

熟知此事人士指出，德國尋求波蘭針對可能已經核發多少張簽證和簽證申請人國籍作出緊急澄清，並且希望了解波蘭政府提出哪些對策。

波蘭外交部副部長穆拉杰克（Arkadiusz Mularczyk）被要求就此事評論時告訴國營波蘭新聞社（PAP）：「那是針對一些波蘭和德國媒體，在移民危機的背景之下，對波蘭所作完全不公正的指控予以澄清。」

「大使解釋那都是不公正的指控。我認為他讓我們德國夥伴安心，我認為那也是這場會議的目的所在。」。

德國「畫報」（Bild）報導，歐洲聯盟內政事務執行委員約翰松（Ylva Johansson）在致波蘭外交部長拉奧（Zbigniew Rau）函中要求就高達35萬張花錢買到的歐盟—申根區工作簽證作出徹底澄清。

約翰松要求於波蘭10月15日舉行大選之前的同月3日前答覆。

工作簽證 德國 內政部

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