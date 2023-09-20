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春季熱浪不尋常 雪梨防野火發布全面禁火令

編譯中心／綜合19日電
澳洲東南部各地掀起一波強烈的春季熱浪，升高引發叢林大火的風險，有關當局向雪梨發布全面禁火令，創下近3年來首例。（路透）
澳洲東南部各地掀起一波強烈的春季熱浪，升高引發叢林大火的風險，有關當局向雪梨發布全面禁火令，創下近3年來首例。（路透）

澳洲19日宣布聖嬰現象正在到來，在此同時，澳洲東南部正面臨強烈的春季熱浪，增加了發生森林大火的風險，並促使當局對雪梨發布全面禁火令，民眾不得在戶外用火，創下近3年來首例，新南威爾斯州有21間學校停課。 

央廣報導，澳洲先前延緩宣布聖嬰現象的到來，但在2023年當中，一直面臨著南半球溫暖又乾燥的春季和夏季。在這之前，澳洲經歷了3年的大雨和頻繁的洪水

澳洲氣象局宣布聖嬰現象來到，正值澳洲部分地區出現為期5天超過攝氏30度、不尋常的春季高溫。這波熱浪預計將持續到20日，將氣溫推升至遠高於9月的平均水準。聖嬰現象通常與野火、颶風和乾旱等極端天氣事件有關。

部分地區已被列為高火災危險等級，澳洲當局警告，強風可能引發森林大火，並敦促居民盡量減少房屋發生火災的風險。

與2019-2020年的「黑色夏季」森林大火相比，澳洲過去兩個野火季較為平靜。當年的森林大火摧毀了相當於土耳其面積的地區，並造成33人喪生。

澳洲當局指出，截至18日上午，新南威爾斯州已有500多名消防員和急救人員，正努力撲滅61起火災，其中13起火災尚未獲得控制。

新南威爾斯州有21所學校已經關閉，大部分位於該州南部，由於風力比預期來得強，南部沿海的火災危險等級已升至「災難性」。

新南威爾斯省鄉村消防局局長羅傑斯(Rob Rogers)告訴天空新聞：「這是我們自從2019-20野火季以來面臨的最大風險。」

根據天氣預報，聖嬰現象可能會在9月到11月之間發生，恐引發野火、氣旋與乾旱等極端天氣事件，恐重挫澳洲的小麥產量。澳洲是全球最大的小麥出口商，冬季小麥將自11月開始收成。

澳洲 熱浪 洪水

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