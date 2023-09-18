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盼以色列成為AI大國…總理透露訪美行將會馬斯克 討論人工智慧

中央社／華盛頓18日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡今天表示，他本週前往美國參加聯合國大會行程包括會見科技大亨馬斯克，兩人將討論人工智慧問題。（路透資料照）
以色列總理內唐亞胡今天表示，他本週前往美國參加聯合國大會行程包括會見科技大亨馬斯克，兩人將討論人工智慧問題。（路透資料照）

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，他本週前往美國參加聯合國大會行程包括會見科技大亨馬斯克（Elon Musk），兩人將討論人工智慧問題。

法新社報導，內唐亞胡在前稱推特，目前易名為X的社群媒體發文說，他這次訪美將從加州開始，他打算在加州和馬斯克會面。

內唐亞胡在出發前發文說：「我將和他討論人工智慧（AI），我也會努力鼓勵他未來幾年在以色列投資。他在很大程度上為將改變人類面貌，也將改變以色列國家面貌的發展鋪路。」

馬斯克、查克柏格（Mark Zuckerberg）以及OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）上週和美國國會議員在華府舉行閉門會議，分享他們的AI計畫。美國國會正準備起草規範人工智慧的法案。

馬斯克會後告訴媒體，不受限制的AI恐對各地人類造成傷害。

內唐亞胡今天表示，以色列必須成為AI大國。

內唐亞胡說：「就像我們把（這個國家）變成網路大國一樣，我們也要在這個領域這麼做。」

除馬斯克外，內唐亞胡說，這次訪美，他也將和美國總統拜登（Joe Biden）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）和土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）等世界領袖會面。

馬斯克 AI 以色列

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