利比亞洪災近90萬人待援 傳染病恐釀2度災難

利比亞紅新月會成員16日在洪水重災區德納市的沙灘搜索死難者遺體。（路透）

利比亞東部港市德納（Derna）日前遭受規模堪比海嘯的毀滅性洪災 ，累計逾3000人喪命，另有數以千計人下落不明。救援人員16日繼續在泥巴和瓦礫中仔細搜索失蹤者。無國界醫生、伊斯蘭救濟會等救援組織警告，糧食、棲處、醫藥等依然不足，另外，水媒性傳染病可能觸發「第二度人道災難」。

風暴丹尼爾（Storm Daniel）10日登陸利比亞，強風驟雨帶來的洪水 造成瓦迪德納河（Wadi Derna river）上游兩座水壩潰堤，大水肆虐後，留下末日景象般的德納市，大片街區和不計其數民眾被沖進地中海。

中央社引述法新社報導，聯合國 發起募款行動，希望籌集7100萬美元以協助數十萬名亟需援助的人，並提醒大眾，目前還不清楚「問題的嚴重程度」。

利比亞疾病防治中心官員表示，至少150人因飲用汙染水後腹瀉，呼籲市民飲用救災人員派發的瓶裝水。另外，國際紅十字和紅新月會警告洪水沖出未爆的地雷，威脅派遞救援物資人員安全。

利比亞紅新月會（Libyan Red Crescent）發言人蘇克里（Tawfik Shoukri）說，團隊「仍在尋找可能的生還者，同時在（德納）受創最嚴重地區把遺體從瓦礫中挖出來」。這個地區遭受的洪災不是最嚴重，但對外通聯道路已經中斷。

利比亞東、西部目前分由不同政府控制，災情最慘重的地方在東部，但東政府官員對於死亡人數的估計並不一致，其中一人認為已知至少有3840人喪命。

當局正以集體埋葬形式處理遺體。不過，世界衛生組織等救援團體促請當局切勿這樣草率埋葬，因為可能導致遺屬找不回摯親屍首而造成長期的心理傷害；落葬位置若太接近水源，也會構成衛生風險。

聯合國負責援助事務的最高官員葛瑞菲斯（Martin Griffiths）估計，有88萬4000人需要援助。