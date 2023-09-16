馬利、布吉納法索、尼日簽署協議 成立防務聯盟

非洲沙赫爾地區（Sahel）3國的部長級代表團宣布，馬利、布吉納法索和尼日領導人今天簽署了建立防務聯盟的協議。

法新社報導，馬利軍政府領導人戈伊塔（Assimi Goita）在社群平台X發文宣布，「今天，我與布吉納法索和尼日國家元首一起簽署了『利普塔科-古爾馬憲章』（Liptako-Gourma Charter），以建立『沙赫爾國家聯盟」（AES），這個聯盟的目的是建立共同防禦和互助架構，以為我們的人民謀求共同利益。」

馬利、布吉納法索和尼日交界處的利普塔科-古爾馬地區近年一直受到聖戰主義的蹂躪。這3國正力圖鎮壓2012年在馬利北部爆發、並於2015年蔓延到尼日和布吉納法索的聖戰叛亂。

自2020年以來，這3國也都經歷了政變，最近的一次政變發生在尼日，該國總統衛隊於今年7月罷黜親西方的總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）。

馬利國防部 長迪歐普（Abdoulaye Diop）在記者會上宣布，「這個聯盟將是3國軍事和經濟努力的結合」。

他說，「我們的首要任務是打擊這3國的恐怖主義。」

除了要打擊蓋達組織（Al-Qaeda）和伊斯蘭國（IS）相關的聖戰分子，過去1週裡，馬利又再度發現以圖阿雷格（Tuareg）武裝團體為主的敵對行動。