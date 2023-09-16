利比亞毀滅性洪災逾3千人喪命 聯合國估近90萬人急需援助

利比亞東部港市德納（Derna）遭受規模堪比海嘯的毀滅性洪災，累計逾3000人喪命。（美聯社）

利比亞東部港市德納（Derna）遭受規模堪比海嘯的毀滅性洪災 ，累計逾3000人喪命，另有數以千計人下落不明。救援人員今天繼續在泥巴和瓦礫中仔細搜索失蹤者。

風暴丹尼爾（Storm Daniel）本月10日登陸利比亞，強風驟雨帶來的洪水 造成瓦迪德納河（Wadi Derna river）上游兩座水壩潰堤，大水肆虐後，留下末日景象般的德納市，大片街區和不計其數民眾被沖進地中海。

法新社報導，聯合國 發起募款行動，希望籌集7100萬美元以協助數十萬名亟需援助的人，並提醒大眾，目前還不清楚「問題的嚴重程度」。

一名在德納採訪的法新社記者說，瓦迪德納河在這個季節通常沒有水，如今洪災過後，位在河兩側的城巿中央區看起來像被壓路機輾過，樹木和建物倒成一片，車子也被沖到港口防波堤上。

利比亞紅新月會（Libyan Red Crescent）發言人蘇克里（Tawfik Shoukri）說，團隊「仍在尋找可能的生還者，同時在（德納）受創最嚴重地區把遺體從瓦礫中挖出來」。

他說，其他救援團隊今天也努力運送緊急物資給德納東部的家庭，這個地區遭受的洪災不是最嚴重，但對外通聯道路已經中斷。

蘇克里說，德納市災情「極為嚴重」，但他不願估算有多少人罹難。

利比亞東、西部目前分由不同政府控制，災情最慘重的地方在東部，但東政府官員對於死亡人數的估計並不一致，其中一人認為已知至少有3840人喪命。

聯合國負責援助事務的最高官員葛瑞菲斯（Martin Griffiths）今天在日內瓦受訪時說，「我們不知道問題有多嚴重」。他呼籲利比亞東、西兩邊政府協調合作。

的黎波里（Tripoli）的西部政府獲聯合國支持和國際承認。

葛瑞菲斯昨天估計，有88萬4000人需要援助。

敵對的利比亞東、西部政府爭奪國家大權，但這場洪災促成了罕見的團結，許多人慷慨解囊，兩邊立場對立的電視台也為了募款而連續不間斷聯播節目。

世界氣象組織（World Meteorological Organization）秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）說，如果早期預警和應急管理系統正常運作，許多人原本可以早點撤離而逃過死劫。