法國禁止「死後人工生育」 歐洲人權法院認不違人權公約

法國禁止使用已逝者生前儲存的精子、卵子或胚胎進行生育，歐洲人權法院今天認為這項禁令並未違反歐洲人權公約（ECHR）。（示意圖／ingimage）

法國禁止使用已逝者生前儲存的精子、卵子或胚胎進行生育，歐洲人權法院今天認為這項禁令並未違反歐洲人權公約（ECHR）。

法新社報導，歐洲人權法院受理的案件是2名1992年出生的婦女，試圖將已故伴侶的冷凍精子或胚胎帶至西班牙，因為死後人工生殖在當地屬合法。

一對已結褵11年的夫婦，在丈夫被診斷出罹患腦癌後不久，就先將精子冷凍。但因在男方2019年過世前，太太的人工受孕始終沒成功，因此要求將儲存的男方精子帶到西班牙。

第2名婦人與丈夫育有2個小孩，而因先生患有白血病，他們的第2個孩子就是走人工受孕方式。夫婦倆2018年成功預存5個胚胎，婦人隔年要求將胚胎送到西班牙。

在法國當局拒絕批准轉送後，2名婦人向歐洲人權法院提告。

法國公共衛生法令禁止死後生育，也不准在刻意違反法國法令下將精子、卵子或胚胎帶出境。

原告主張，法國政府侵犯了歐洲人權公約第8條賦予的尊重私人和家庭生活權利。

歐洲人權法院認為，各國當局必須在涉及彼此相衝突的法益間公正權衡，被告當事國是在處分裁量權範圍內行事，因此不構成違反人權公約。