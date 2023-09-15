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各國態度差很大 歐洲議會表決支持嫖娼入罪 但不具約束力

中央社／史特拉斯堡14日綜合外電報導
歐洲議會今天通過表決，支持一項讓嫖娼行為面臨刑事起訴的爭議性呼籲，但是這項動議不具約束力。（示意圖／ingimage）
歐洲議會今天通過表決，支持一項讓嫖娼行為面臨刑事起訴的爭議性呼籲，但是這項動議不具約束力。（示意圖／ingimage）

歐洲議會今天通過表決，支持一項讓嫖娼行為面臨刑事起訴的爭議性呼籲。但是這項動議不具約束力。

法新社報導，歐洲聯盟各國看待賣淫的態度差異很大，幾個成員國正就相關法律重新審視。

這項動議敦促歐盟國家將「用換取報酬、報酬的承諾、以同樣方法提供好處或這類利益的承諾，去勾搭、接受或獲取他人的性行為」入罪。

這項動議引發激烈辯論，最終以234票對175票通過。包括右派和左派在內的所有主要黨派在此一議題上都存在分歧，議員們依照自己意願投票

克羅埃西亞和立陶宛等國禁止賣淫，並對性工作者刑事處罰。不過尤其像德國、奧地利和荷蘭則將賣淫合法化，並且進行監管。

其它一些國家，包括瑞典、法國和愛爾蘭，試圖將性交易的刑事責任轉嫁給嫖客。歐洲議會議員投票支持「罰嫖不罰娼」的方向。

德國社會黨議員諾伊克爾（Maria Noichl）主導上述動議通過。她表示，這項動議為傳統上「被社會忽視、邊緣化和污名化的一群人發聲」。

但其他歐洲議會議員，包括自由派的荷蘭議員英維德（Sophie in 't Veld），則持不同觀點。她在社群媒體上發文表示：「非常悲哀，大多數人…投下贊成票，這項決議純粹意識形態趨動，無視所有證據和相關人士意見。」

「這對於保障性工作者的權利與安全毫無助益。」

為了支持自己的觀點，英維德分享了國際家庭計劃協會（International Planned Parenthood Federation）的聲明。反對將性工作任何環節入罪的13個人權團體組成這個聯盟。

包括國際特赦組織（Amnesty International）和人權觀察（Human Rights Watch）在內的這些團體敦促議會拒絕接受作為今天動議立論基礎的報告。

它們認為，刑事入罪「不能保護婦女和因多方面原因從事性工作其他人士的權利，也無助於解決非常嚴重的人口販運和強制勞動問題」。

這些團體呼籲尊重性工作者人權，讓他們參與性產業有關決策，並且警告懲罰嫖客將迫使性工作者面臨社會無法覺察的虐待和危險。

260名性工作者對法國2016年的嫖娼入罪立法提起訴訟，法院將於數月內作出裁定，歐洲人權法院（European Court of Human Rights）已經同意針對本案進行研議。

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