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日內閣改組 撤「知華派」增「親台派」

編譯中心／綜合13日電
日本首相岸田文雄（前排中）13日宣布內閣改組，19名內閣成員，6人留任，11人首次入閣，2人再次入閣，同日晚間新內閣在首相官邸合照。（路透）
日本首相岸田文雄（前排中）13日宣布內閣改組，19名內閣成員，6人留任，11人首次入閣，2人再次入閣，同日晚間新內閣在首相官邸合照。（路透）

日本首相岸田文雄13日改組內閣，外務大臣改由女性出任，將「知華派」林芳正換成重視日韓關係的上川陽子，防衛大臣則由多次到訪台灣的木原稔接任；學者表示，岸田內閣新人事布局，去「知華派」增「親台派」，某種程度上反映出日本政府對華立場調整變化。

綜合媒體報導，岸田19名內閣成員，6人留任，11人首次入閣，2人再次入閣，原本只有2名女性閣員，改組後女性將增加到5名，追平2001年小泉純一郎內閣及2014年安倍晉三內閣所創的最多女性閣員紀錄。

新任外務大臣上川陽子是自民黨內派閥「岸田派」成員，過去擔任法務大臣時曾下令執行奧姆真理教前教主麻原彰晃等13名涉奧姆真理教死囚死刑，也曾致力修法將成人年齡調降到18歲。原外相林芳正被認為是親中派，如今被撤換，也引發關注。

也令人關注的是，防衛大臣由被視為「親台派」的木原稔擔任。今年7月，在日本民間智庫主辦的日美台兵棋推演中，木原稔扮演防衛大臣一角，他提議日本對中國行使「反擊能力」，還曾認同鼓吹「台灣有事就是日本有事」言論。

 「木原稔出任防衛大臣令人感到非常意外」，遼寧大學日本研究中心客座研究員陳洋表示，木原稔出任防衛大臣，明面上不會強化日台之間的安保防務合作，否則會受到中國的強烈反對；但需要注意的是，木原稔會否以「切香腸」的方式推進日台防務合作。一旦如此，不僅將刺激「台獨」勢力囂張氣焰，也將加劇台海局勢不穩定，同時無助中日關係改善發展。

陳洋續指，岸田此次改組內閣，凸顯了他志在向民眾展現全新的內閣形象；但內閣官房長官等人事沒有調整，也凸顯了岸田改組內閣更趨向於總體的穩定。

近期，岸田內閣民意支持率跌至26%，連續兩個月處於30%以下的「危險水域」。陳洋表示，過往日本首相支持率低迷時，大多會通過改組內閣等方式提振支持率，岸田也希望藉此增強日本民眾對政府的期待，同時，提前布局明年自民黨總裁選舉。時下，改組內閣、調整黨內高層，有助於平衡黨內不同派系的利益訴求，夯實自身在黨內話語權，也可以提前「消除」競爭對手。

日本 岸田文雄 安倍

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