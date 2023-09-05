英第二大城伯明罕驚爆破產 同工同酬官司賠不出錢來

英國第二大城伯明罕實質上宣布破產，因為無力負擔同工同酬官司索賠高達7.6億英鎊。（取材自伯明罕市議會臉書）

僅次於倫敦的英國第二大城、人口逾100萬的伯明罕周二實質上宣布破產 ，因為無力負擔同工同酬官司索賠高達7.6億英鎊（9.56億美元）。市議會已依地方政府財政法發出第114條通知，宣布停止基本服務以外的所有非必要支出。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伯明罕的赤字是因為難以支付同工同酬官司的索賠，相關的潛在負債在6.5億英鎊至7.6億英鎊之間。該市目前預計2023-24年度的財務缺口是8700萬英鎊（1.09億美元）。

市議會副領導人湯普森（Sharon Thompson）形容這是一場「完美風暴」。該市面臨前所未有的財務挑戰，包括成人社會護理需求大增、商業稅收遽減、通膨猖獗帶來的影響，還有許多「長期存在的問題，包括歷史性的同工同酬責任問題」。她也將部分責怪罪執政的保守黨，聲稱伯明罕「被歷屆保守黨政府拿走10億英鎊資金」。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的發言人對記者表示：「地方選舉產生的議會應管理自己的預算 。」他說，當局一直為此「定期與他們接觸，對其治理安排表達憂慮，已經要求市議會領導人保證納稅人的錢獲得最佳運用」。

伯明罕的哪些服務會被削減並不確定，有可能是街道清潔、公園和維護、休閒、不屬於社會關懷的兒童服務、圖書館 ，甚至降低收垃圾的頻率。市議會可能提高地方稅來解決財政問題。

湯普森補充表示：「雖然市議會面臨重大挑戰，但這座城市仍對商業開放，我們歡迎大家來。」