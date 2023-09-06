印度為何要改國名？莫迪力推國號India改為Bharat

兩名孩童在遭拆除的貧民窟殘骸中尋找物品。批評者指政府為舉辦G20峰會，強行移除首都的底層人民。(路透)

印度 總理莫迪可能在9月18日召開的為期五天國會特別會議上，提出一項將印度（India）更名為「婆羅多」（Bharat，或譯為巴拉特）的決議案。此外，印度新德里將舉辦20國集團（G20）峰會，政府為了美化環境，數個月來已摧毀許多貧民窟建築。

印度金融財經網站Moneycontrol報導，莫迪政府也在G20峰會 的晚宴邀請函，使用了這個古老梵文單字取代了以往慣用的國名，這些舉動凸顯了印度民族主義人士近年來想抹去被認為是殖民時代國名的努力。

另據彭博資訊看到的G20峰會晚宴邀請函副本，印度總統慕爾穆（Droupadi Murmu）已被稱為「Bharat總統」。總統的副秘書古普塔已證實這項預定9月9日舉行的晚宴邀請。印度國大黨也宣稱，總統辦公室向G20峰會代表發出的晚宴邀請函刊頭，將慕爾穆的職銜稱為「Bharat總統」，而非往常的「India總統」。

在這個南亞國家的憲法中，「Bharat」與「India」可以交互使用，而且經常出現在流行歌曲和電影中。近幾個月來，莫迪領導的印度人民黨（BJP）成員一直在推動使用這個梵文稱呼自己的國家，並表示「India」一詞是殖民奴隸制的象徵，應該從憲法中刪除。

印度不是第一個更改國名的國家。 聯合國宣布，在提及土耳其時，將用「Türkiye」取代「Turkey」；荷蘭政府也藉由放棄「Holland」這個名稱，來徹底改變其形象。

在2019年，馬其頓共和國正式更名為北馬其頓共和國。斯里蘭卡 在1972年正式更改國名，目的是為擺脫殖民聯繫。然而，直到2011年斯里蘭卡才正式取消政府使用的舊殖民地名稱「錫蘭」。在2016年，捷克政府正式將捷克共和國（Czech Republic）更名為捷克（Czechia） 。

另據路透報導，印度新德里將舉辦G20峰會，政府為了美化環境，數個月來已摧毀許多貧民窟建築。相關影片中可見許多鐵皮屋遭夷平。而這些貧民窟房舍大多是居民多年來東拼西湊建造出來的，多數居民在附近工作，且已在這些房舍住了數十年。

據報導，新德里約有2000萬人住在幾乎未經規畫的地區，德里則約有1350萬人住在未經政府許可的聚居地。