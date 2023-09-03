加拿大婚宴會場外傳出槍響 已知2死6傷 傷者有美國公民

渥太華一婚宴會場外的停車場發生槍擊，造成2人死亡，另有6人受傷，示意圖。(路透)

加拿大 當局表示，渥太華（Ottawa）一婚宴會場外的停車場昨天深夜發生槍擊 ，造成2人死亡，另有6人受傷。

法新社報導，事發時會場內正在舉行兩場婚宴，一連串槍聲讓賓客大為驚慌、四處逃竄。

在婚宴現場接朋友的一名民眾告訴法新社說：「當時一片混亂，大家沒有往同一個方向跑，到處都是人。」

婉拒透露姓名的這名民眾說：「接連聽到好幾聲槍響後，傳出民眾尖叫聲，接著停頓了一下子，然後傳出更多槍響，我記得大概有15到16次的槍聲。」

這起槍擊發生於當地時間2日晚間10時21分，地點在婚宴大廳南端的停車場。

目擊者表示，警察「要我們留在車裡，我們不能離開現場」。

渥太華警方證實，死者為兩名年紀分別26歲和29歲的男性，並說這兩人都來自加拿大第一大城多倫多（Toronto）。

警方表示，6名傷者包含美國公民 ，均無生命危險。警方並未公開傷亡人員的身分。

警方表示，目前沒有跡象顯示這起血案是與「種族或宗教信仰有關的」仇恨犯罪，但尚未排除這方面的可能。警方表示，還沒有釐清行凶動機。

截至今天下午，警方尚未逮捕任何嫌疑人。

加拿大暴力槍支犯罪自2009年以來增加了81%。