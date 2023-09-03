抗議聲浪高漲…諾貝爾基金會改口 不邀俄、伊朗大使

在一片反對聲浪中，諾貝爾基金會（Nobel Foundation）今天宣布，取消邀請俄羅斯、白俄羅斯 和伊朗 大使參加今年在瑞典首都斯德哥爾摩舉辦的諾貝爾頒獎典禮的決定。對於諾貝爾基金會取消邀請俄國及其盟友白俄參加今年斯德哥爾摩諾貝爾頒獎典禮的決定，烏克蘭表示歡迎。

諾貝爾基金會8月31日表示，將恢復過去作法，邀請所有與瑞典及挪威有正式外交關係的各國代表，引發一連串憤怒的反應。中央社引述法新社報導，諾貝爾基金會今天表示，因為烏克蘭戰爭，去年決定不邀請俄國和白俄大使參加斯德哥爾摩主辦的諾貝爾頒獎典禮。由於伊朗鎮壓反政府抗議民眾，諾貝爾基金會也對伊朗大使做出相同決策。

此外，俄羅斯1日將受人尊敬的記者、諾貝爾和平獎共同得主穆拉托夫（Dmitry Muratov）列入外國代理人名單，有關當局通常使用這個標籤來壓制批評人士。穆拉托夫是俄羅斯主要獨立媒體「新報」（Novaya Gazeta）總編輯，他在2021年共同獲得諾貝爾和平獎。穆拉托夫與新報因為經常發布批評克里姆林宮的調查報導，在海外聲譽卓著。穆拉托夫之後還拍賣他的諾貝爾獎 牌，稱1億350萬美元的收益將用來資助烏克蘭難民兒童。