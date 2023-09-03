又見爭議武器 傳美援烏國貧鈾彈 路透：預計數周內到位

傳美國總統拜登政府將首次向烏克蘭運送可穿透裝甲車的貧鈾彈。（美聯社）

路透1日引述看到的一份文件報導，美國總統拜登政府在即將提供的烏克蘭 軍援中，將首次對烏克蘭運送能夠穿透裝甲車的貧鈾穿甲彈，兩位美國官員近日已分別證實此事。但白宮尚未置評。據稱貧鈾的放射性顆粒可長久滯留，其粉塵有致病致癌之虞，而且將提高戰後清理的難度。

這批彈藥是美國即將新公布的烏克蘭軍援計畫一環。知情人士透露，它們可從美國艾布蘭主力戰車發射，摧毀俄軍戰車，預計未來幾周內將運交烏克蘭。

其中一位美國官員說，美方最新軍援計畫價值介於2.4億美元至3.75億美元，取決於具體涵蓋的項目，目前尚未敲定。

英國今年雖已援烏貧鈾彈，但這次將是美方首度提供這種武器，預料將引發爭議。貧鈾是將濃縮天然鈾做為核燃料的副產品，特性是密度極高，能更輕易穿透戰車及裝甲車的裝甲金屬板，並於灼熱的灰塵和金屬中自燃。據稱貧鈾雖具放射性，但其濃度比天然鈾低很多。

貧鈾彈安全性備受爭辯，反對使用的「國際禁止鈾武器聯盟」等機構表示，攝入或吸入貧鈾粉塵會造成嚴重健康風險，包括癌症與新生兒先天缺陷。國際原子能總署（IAEA）則指稱，在前南斯拉夫、科威特、伊拉克與黎巴嫩所做的研究結果顯示，貧鈾殘留物不會對人口造成輻射危害。

不過，華爾街日報6月就曾指出，美國有意提供烏克蘭貧鈾彈。隨著烏軍反攻不如預期，近期對烏軍援包括彈藥、防空飛彈和地面車輛等。路透無法確認這波軍援除了貧鈾彈，還包括哪些項目。這波援烏計畫為拜登動用總統撥款權而來。自去年2月俄烏開戰，美國對烏安全援助已逾430億美元。

另外，俄羅斯國防部 今天表示，俄羅斯摧毀了三艘瞄準克里米亞大橋進行恐攻的烏克蘭海軍無人艇。

綜合路透與法新社報導，俄羅斯國防部在社群媒體平台Telegram上表示，「9月1日晚上11時15分左右，基輔政權試圖用一艘半載無人艇發動恐怖攻擊」，此艇「在黑海沿岸被及時發現並予以摧毀」。

俄羅斯國防部後來又在同一平台表示：「2日凌晨2時20分左右，基輔政權派往克里米亞大橋實施恐怖攻擊的第三艘半潛式無人艇在黑海被擊毀。」

據稱，有一艘無人艇是昨天被毀，另外兩艘是於今天凌晨遭摧毀。