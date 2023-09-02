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都創百年紀錄 澳洲最熱冬天 日本最熱夏天

編譯中心／綜合1日電
日本今年夏天測得125年來最高平均氣溫；圖為人們1日在東京都紀念館排隊，為關東大地震100周年的遇難者祈禱。（Getty Images）
日本今年夏天測得125年來最高平均氣溫；圖為人們1日在東京都紀念館排隊，為關東大地震100周年的遇難者祈禱。（Getty Images）

從盛夏的印度到冬季的澳洲，亞洲各地都正經歷著破紀錄高溫，其中澳洲出現1910年有進行紀錄以來的最高冬季均溫，這是氣候變遷造成衝擊的新例證。

日本氣象廳今天表示，日本今年夏天測得125年來最高平均氣溫。路透報導，日本氣象廳指出，根據6月至8月間對全國15個地點的測量，平均氣溫偏差為攝氏+1.76度，超過2010年創下的+1.08度紀錄。

日本昨天從近畿地區至北海道為中心的各地氣溫持續上升。TBS電視台、富士電視台新聞網（FNN）報導，東京市區從上午開始氣溫持續上升，並超越攝氏30度出現「真夏日」，這也是1875年氣象廳開始觀測以來，東京市區首次單月每日皆逾30度。

而東京市區今年的「猛暑日」天數達22天，同樣刷新過去的紀錄。日本把攝氏30度以上稱為「真夏日」，35度以上稱為「猛暑日」。

即使是正在過冬天的南半球國家澳洲，今年6月到8月平均氣溫也來到攝氏16.75度。澳洲氣象局表示，這比1996年創下的紀錄略高，也是澳洲自從1910年有進行紀錄以來的最高冬季均溫。

中央社引述法新社報導，悶熱高溫與氣候科學家長期以來的警告一致。同時，從希臘到加拿大，多個國家正為創紀錄高溫和致命野火而奮戰著。

澳洲出現百年來冬天最高均溫，圖為雪梨。（取材自ingimage）
澳洲出現百年來冬天最高均溫，圖為雪梨。（取材自ingimage）

在全球最多人口國家印度，官員表示，今年8月是有紀錄的100多年以來最炎熱且最乾燥的8月。

8月是南亞雨季的中間月份，而印度的雨季降雨占全年雨量八成。儘管8月期間印度北部豪雨造成致命水災，整體降雨情況卻遠低於歷年平均值。

另外，非洲氣候峰會9月4日將在肯亞首都奈洛比登場，屆時環境優先政策的融資將成為這次非洲大陸首次氣候峰會的重點。

根據聯合國數據，非洲國家在全球碳排放量中僅占約3%，卻日益暴露在和氣候變遷有關的極端氣候衝擊中，像是非洲之角（Horn of Africa）即出現了數十年來最嚴重的旱災。

路透報導，根據非營利組織「氣候政策倡議」（Climate Policy Initiative）去年提出的報告，非洲僅獲得因應氣候衝擊所需融資的12%。

市場導向的融資工具，像是碳權則是在優先融資選項名單中。非洲國家也對以自然抵換債務深感興趣。中非國家加彭本月稍早完成非洲首宗自然抵換債務交易，買回名目金額5億美元的國際債務，並發行同等規模的環保攤銷債券。

印度今年降雨情況不佳，且高溫沒有緩和跡象。（美聯社）
印度今年降雨情況不佳，且高溫沒有緩和跡象。（美聯社）

澳洲 日本 融資

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