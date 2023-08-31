我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：國務院內調副助卿藍墨客 處理對中事務

華人金山灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還

農民懷疑牲口遭虐待裝警報 竟逮到熟人跟自家小牛發生性行為

編譯周辰陽／即時報導
英國多塞特郡一處農場因為懷疑自家牲口遭到虐待，於是設置了警報系統，結果竟抓到了25歲熟人布朗（左）在夜深人靜時偷偷潛入，跟他們家的牛進行性行為。（照片翻攝：X / nubianbarbieeee）
英國多塞特郡一處農場因為懷疑自家牲口遭到虐待，於是設置了警報系統，結果竟抓到了25歲熟人布朗（左）在夜深人靜時偷偷潛入，跟他們家的牛進行性行為。（照片翻攝：X / nubianbarbieeee）

英國多塞特郡柏頓村（Burton, Dorset）一處農場因為越來越懷疑自家的牲口正遭到虐待，於是設置了警報系統，結果竟抓到了一名25歲男子在夜深人靜時偷偷潛入，跟他們家的牛進行性行為。

每日郵報與當地媒體30日報導，做出此一「邪惡行為」的當事人名叫布朗（Liam Brown），因為觸發了農場新設置的監控系統而被發現，遭趕往現場以抓人的農民當場逮到，從一頭小牛採集到的DNA樣本證明了2022年6月12日發生的「性行為」。

此案日前在普爾裁判法院（Poole Magistrates Court）開庭審理，檢方指稱布朗因為部分家人之前受雇於該農場，因此從小就為農場主一家所熟識。這家農場因為開始擔心幼小牲口的福祉，於是安裝了警報與監控系統，「就在案發當晚，他們收到了所安裝警報與設備的提醒，結果發現了被告。隨後，從動物身上採集到樣本，證實了涉案的性行為」。

據報導，布朗沒有前科，案發後也沒有返回農場，他在承認「跟活體動物發生進入式性行為」與「造成保護動物不必要痛苦」有罪時啜泣出聲。檢方指出，擁有農場的家庭不希望他接近，辯方則同意本案應交付到刑事法庭進行判刑，並給予布朗無條件保釋。

這起案件現移交伯恩茅斯刑事法庭（Bournemouth Crown Court）量刑，裁判法官諭知布朗可能面對監禁刑罰，「因為犯行非常嚴重，你有可能需要比我們可判處的更重懲罰」，量刑將在9月下旬進行。

DNA

上一則

南非約翰尼斯堡大火至少64死 廢墟大樓「非正式住戶」恐有200人

下一則

德國男接受陰莖增大手術 遭冒牌醫師注射矽油後慘死

延伸閱讀

抗議核發執照慢 新州大麻業：造成180萬元稅收損失

抗議核發執照慢 新州大麻業：造成180萬元稅收損失
座位上遭刺18刀…西雅圖亞裔男輕軌上無故受襲

座位上遭刺18刀…西雅圖亞裔男輕軌上無故受襲
後台夠硬…路州白警暴打非裔獲判無罪 其父也曾涉歧視

後台夠硬…路州白警暴打非裔獲判無罪 其父也曾涉歧視
NBA／布朗年均薪破6千萬元 稅後實領不足一半

NBA／布朗年均薪破6千萬元 稅後實領不足一半

熱門新聞

日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
（取自CCTV國際時訊）

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

2023-08-23 13:27
俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日搭乘的飛機墜毀，機上10人全數罹難。這架飛機的女空服員拉斯波波娃（Kristina Raspopova，圖）也是罹難者之一。圖取自臉書

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

2023-08-24 12:54
（取自推特）

日店歧視中國人？他火大報警 意外成了日本宣傳片

2023-08-29 17:48
前日本國稅官指出，許多有錢人花錢反而謹慎，不容易從外表判斷。示意圖。(圖片來源／ingimage)

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

2023-08-27 09:50
喬治王子三兄妹不能在聖誕節等重大節日上與父母同桌吃飯，因為必須先學會禮貌交談。（美聯社）

喬治王子三兄妹被禁和爸媽吃飯 前王室廚師曝超嚴規矩

2023-08-26 01:57

超人氣

更多 >
95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺
理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品
北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」
留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警
網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出