南非約翰尼斯堡市5層樓建築傳火警 逾52死43傷

南非 公共廣播公司(SABC)報導,約翰尼斯堡市中心一座五層樓建築31日凌晨發生火災,造成至少20人死亡、43人受傷。衛報報導,已有至少52人罹難。

據SABC報導,緊急服務部門已做出反應,消防隊員正在全力灌救。

@CityofJoburgEMS Firefighters are currently attending to a building on fire in @CityofJoburgZA CBD corner Delvers, Alberts street at this stage 10 people confirmed dead and multiple patients treated on scene transported to various health care facilities for further medical care pic.twitter.com/20b6NXaHvF