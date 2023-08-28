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科技搜尋尼斯湖水怪 出動無人機、水聽器 號召上百獵人

編譯盧思綸 / 綜合27日電
尼斯湖中心發起50年來最大規模的「尋怪之旅」，號召怪物獵人出動科技利器，一同搜索水怪蹤跡。圖為《每日郵報》當初刊登之水怪照片，事後證實為一場騙局。（美聯社）
尼斯湖中心發起50年來最大規模的「尋怪之旅」，號召怪物獵人出動科技利器，一同搜索水怪蹤跡。圖為《每日郵報》當初刊登之水怪照片，事後證實為一場騙局。（美聯社）

英國蘇格蘭尼斯湖水怪謎團流傳多年，真相至今撲朔迷離，近日尼斯湖中心（Loch Ness Center）攜手專門研究未解現象的尼斯湖探索組織（Loch Ness Exploration)，於26、27日展開50年來最大規模的「尋怪之旅」（The Quest），號召世界各地上百名怪物獵人齊集印威內斯（Inverness ），出動各項科技利器，一同搜索水怪蹤跡。

華盛頓郵報報導，當地時間26日，印威內斯傾盆大雨，天空黑壓壓一片，儘管如此卻澆不熄獵人興致，其中不乏從南法、日本和紐西蘭遠道而來的民眾，千方百計深入湖泊找尋傳說中的神祕生物。

獵人們精銳盡出，有人出動無人機配備紅外線相機偵測湖中熱點，有人祭出水聽器捕捉水下60英尺的音訊。

尼斯湖水怪每年吸引超過100萬名遊客造訪印威內斯，本次活動更因報名人數爆炸，中心不得不關閉線上系統。

另外，中心不僅推出瞭望方案和乘船活動，要求參與者詳細記錄湖面波動和天氣狀況等大小細節，更推出即時轉播滿足無法親身參與的民眾，同時吸引新生代受眾。

根據印威內斯官網描述，水怪傳說最早可追溯至西元565年，一名愛爾蘭聖人「力退水怪」。隨後幾年更發生多次目擊事件。

1933年，當地一名旅館員工聲稱湖中有「鯨魚大小的魚」，《印威內斯快報》（ Inverness Courier）遂以「尼斯湖怪奇生物」為標題報導這段目擊故事，並將其稱為「水怪」（monster），此後英國國內外紛紛進行相關報導，且稱之為「尼斯湖水怪」。

隔年，《每日郵報》（Daily Mail）以頭版刊出一張「獨家照片」，宣稱是「尼斯湖水怪」的照片，只見波光粼粼的水面上突出長長的頸脖，讓這個在蘇格蘭流傳超過千年的未知生物聲名大噪。從此以後，只要談到尼斯湖水怪必定會看到這張模糊的照片。

未料60年後，1994年，一名參與拍攝的男子臨終前自白照片是造假的，這從頭到尾就是場騙局。

華盛頓郵報 日本

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