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胸大定性需索無度？女員工怒控上司獲判賠150萬美元

編譯潘勛／綜合25日電
茱莉亞‧桑默曾在瑞士再保公司（Swiss Re）擔任初級信貸審批員。（Getty Images）
茱莉亞‧桑默曾在瑞士再保公司（Swiss Re）擔任初級信貸審批員。（Getty Images）

一名瑞士再保公司(Swiss Re)前員工茱莉亞‧桑默(Julia Sommer)2017年遭上司在酒聚上說她胸大，性事需求一定很高，繼而以說她追求開放式性關係，後來還誣蔑她工作態度不好、對公司價值不高，威脅要開除她，她憤而告上勞工仲裁法庭，近日終獲法官判決她應獲賠150萬美元，以補償她一應相關損失。

每日郵報(Daily Mail)25日報導，2017年6月，桑默女士進入瑞士再保擔任初級信貸審批員，同年12月13日一起酒聚上，她開玩笑說與男友遠距戀愛太久了，要男方娶她。

當時她的主管劉威林(Robert Llewellyn)接口說，「我如果胸大如妳，性愛需求一定也很強」，她否認之後，劉威林嘻嘻笑，再衝口說，「我猜妳床上愛用上位」。

桑默女士興訟後，劉威林否認自己講過那些話，反而宣稱桑默談到自己與後來成婚的丈夫之關係，語多不當又輕蔑，一度還向工作團隊暗示她要找「開放式關係」。

2020年7月，桑默女士休完產假銷假上班，10月便接獲通知，說她屬冗員，職位恐不保，瑞士再保打算裁員以省成本；勞工仲裁法庭判定此舉為決定開除桑默女士，故意為之。

2021年2月，紀律偵辦終結後，桑默女士離開瑞士再保。她控告公司性別歧視性騷擾、陷被害人於罪、歧視孕婦、不當開除。

就業法官埃默里(Mark Emery)聽審後判定，依當時桑默女士年薪9萬4357美元，現應獲賠大約150萬美元。

歧視 勞工 性騷擾

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