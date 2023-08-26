丹麥將立法禁焚可蘭經 對瑞典有何影響？

丹麥政府25日建議國會立法，禁止焚燒可蘭經等宗教聖典；圖為示意圖。（取材自shutterstock）

丹麥政府25日召開記者會表示，建議國會立法禁止焚燒可蘭經等宗教聖典，此外，公開褻瀆宗教聖典與宗教符號也將會觸法。

近日來在丹麥發生的焚燒可蘭經抗議事件，嚴重影響丹麥的國家安全以及與中東國家的外交關係，丹麥政府在今日宣布，將立法禁止公開褻瀆宗教經典與符號，包括焚燒可蘭經。違反規定者可能面臨罰金或刑罰，最多可判兩年有期徒刑。

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）表示，這個立法建議對國際社會來說將會是一個重要的政治訊號。

丹麥司法部 長胡莫加德（Peter Hummelgaard）表示，除了焚燒物品以外，表達個人意見還有許多更文明的方式。他也說，焚燒可蘭經是無意義的嘲諷，只會製造更多分裂與仇恨，傷害丹麥人與丹麥的利益。

瑞典 政治評論家克努森（Mats Knutson）對此表示，丹麥此舉將會對瑞典當局造成相當壓力，面對焚燒可蘭經議題，瑞典政府處境將會更艱難。

自稱「丹麥愛國者」（Danish Patriots）的極右翼抗議者，今年7月在哥本哈根焚燒可蘭經的行徑引起極大反彈，造成伊拉克民眾攻擊丹麥駐巴格達使館，丹麥使館人員撤離。