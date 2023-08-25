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挪威阻馴鹿入俄 數百萬修圍欄

編譯中心╱綜合24日電
挪威工人在鄰近俄國邊境修建新圍欄。(美聯社)
挪威工人在鄰近俄國邊境修建新圍欄。(美聯社)

去年冬天挪威一群馴鹿越境破壞了俄羅斯一處受保護的自然保護區，俄羅斯因而向挪威求償。因此，挪威政府宣布，將在該國北部與俄羅斯的交界處增設圍籬，以阻止馴鹿跨境到俄國，再被俄國人索取高額賠償費。

據巴倫支觀家報報導，挪威與俄羅斯共享著198公里長的國界，其中約150公里的國界線上建有圍籬防止馴鹿越境，但由於圍籬建於1954年，早已年久失修，野生動物可以輕鬆進入俄國國境。

報導指出，今年以來已有42隻馴鹿從挪威一側，跨越到俄羅斯的國家公園「帕斯維克自然保護區」（Pasvik Zapovednik）覓食，每當俄羅斯方面發現領土遭馴鹿「入侵」後，就會要求挪威支付5萬克朗（約合4573美元）作為賠償。

這些越境馴鹿是半游牧動物，在冬季和夏季牧場之間穿梭，穿越北歐廣闊的土地，大多是由北歐原住民薩米人（Sami）所飼養，越境的馴鹿被「贖回」返回挪威後都會被宰殺，以防止再次發生同類事件。

據報導，為改善這種情況，挪威農業局宣布將耗資370萬克朗，於10月1日前修築一段長達7公里的新圍籬，挪威農業局在一份聲明中表示：「嚴禁跨越邊境進入俄羅斯，馴鹿也不行。」

挪威的馴鹿牧民和所飼養的馴鹿。(歐新社)
挪威的馴鹿牧民和所飼養的馴鹿。(歐新社)

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