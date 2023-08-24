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日核廢水開始入海 首波排放量7800噸 1200天抵北美

編譯中心／綜合23日電
日本福島第一核電廠預計於24日啟動核廢水排放作業，身穿防護服的媒體工作人員準備拍攝報導。(美聯社)
日本福島第一核電廠預計於24日啟動核廢水排放作業，身穿防護服的媒體工作人員準備拍攝報導。(美聯社)

日本福島第一核電廠預計於24日啟動核廢水排放作業，並在27日公布入海後所測量到的氚濃度。共同社報導，日本政府相關人士獲悉，政府與東京電力正展開協調，計畫最快當地時間24日下午1時開始排放。

中央社報導，目前預估首波「核處理水」排放量約7800噸，將利用17天完成排放入海。至於到2024年3月底前的2023年度排放量，目前預想約30座貯存槽的3萬1200噸。讀賣新聞報導，排放入海後第一時間所測量到的氚濃度，預計最快27日公布。報導指出，日本政府之所以決定8月24日開放排放入海，背後跟福島縣外海的水底拖網作業將於9月1日開始有關。

據觀察者網報導，早在2021年，清華大學深圳國際研究生院海洋工程研究院張建民院士團隊就從宏觀和微觀兩種不同的角度分別建立海洋尺度下放射性物質的擴散模型，並推估出福島核廢水排放計畫的長期模擬。其中，於宏觀模擬結果顯示，核廢水在排放後240天就會到達中國沿岸海域，1200天後就會抵達北美沿岸並覆蓋幾乎整個北太平洋。隨後，汙染物會同時在赤道洋流的作用下沿著美洲海岸向南太平洋快速擴散，並且通過澳洲北部海域向印度洋移動。

此外，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）22日宣布，日本的排海計畫「符合IAEA為保護人與環境而制定的安全標準」，力圖消除外界擔憂。

葛羅西並表示，IAEA已在福島核一廠區內開設事務所，常駐人員在24日排海計畫啟動後，將持續進行監測，相關數據會即時對國際社會公布。

除了訊息共享機制外，IAEA和南韓政府計畫定期召開線上會議。雙方還同意南韓專家定期訪問福島核一廠的IAEA事務所。

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