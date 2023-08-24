日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本 於當地時間24日下午1時開始排放核廢水，香港 政府決定於同日起，禁止源自東京等10個都縣的水產品進口。香港食物及環境衛生諮詢委員會主席梁美儀則建議香港市民，以後三種海產最好少吃為妙。

據香港商業電台報導，梁美儀批評，日本政府將核汙水排海的做法不恰當，是要其他國家跟著做「人類大實驗」。他指出，日本所有相關報告都只強調放射性物質氚的濃度符合標準，但未提及其他高劑量輻射的核元素，這樣是在誤導大眾。日方難以完全經稀釋程序消除所有核元素，排放入海的汙水對自然和人類仍然有害。

梁美儀建議香港市民，即日起應少吃大型魚類，如黑鮪魚，每年最多吃一、兩次即可。他解釋，這類魚屬食物鏈高的生物，會吸入不同汙染物，或對人體有害。

此外，海床泥土易有汙染物沉澱，且汙染濃度較高，因此他也建議，要少吃比目魚等底棲性魚類，以及貝或蚌類等會過濾水中有機物的水產。

日本將排放和廢水的消息，已經引響香港民眾吃日本料理的意願。有香港日式餐廳負責人無奈表示，自日方宣布24日啟動排海後，有過半數已預約的客人要求取消訂位。

香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強說，餐廳生意自日本宣布排放核廢水後已下跌10至20%，最近跌幅擴大至40至50%，訂位人數所剩無幾。

香港商業電台指出，甚至連香港民眾前往日本旅遊的意願都因此受到影響。香港東瀛遊執行董事禤國全則稱，任何負面消息傳出都會出現「陣痛」，23日「報團前往日本的旅客數字，較過去一段時間平均減少約20%，預料情況仍會持續兩至三周」。

另，香港立法會食物安全及環境衛生事務委員會主席陳凱欣則關注到，香港目前的禁令僅涉及供應商及商業層面的進口產品，並未禁止旅客攜帶這類紀念品入境，擔心有人會利用灰色地帶，大量購入受禁的水產品返港。她認為，港府應更新規管食物標籤的法例，要求同時列明水產品的捕撈地點，以免有漏網之魚。