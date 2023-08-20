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獲總統特赦 埃及民運人士杜馬坐牢10年出獄

中央社／開羅19日綜合外電報導
埃及2011年人民起義運動主要人物杜馬（Ahmed Douma）在坐牢10年之後，今天獲總統塞西特赦而出獄。（Getty Images）
埃及2011年人民起義運動主要人物杜馬（Ahmed Douma）在坐牢10年之後，今天獲總統塞西特赦而出獄。（Getty Images）

埃及2011年人民起義運動主要人物杜馬（Ahmed Douma）在坐牢10年之後，今天獲總統塞西特赦而出獄。他表示，將等到所有人都獲得自由再慶祝。

綜合路透社與法新社報導，現年37歲的杜馬是當年推翻長年執政總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）那次起義運動的領導人物。起義運動之後的首位民選總統、伊斯蘭主義派領袖穆希（Mohamed Morsi）於2013年遭軍方罷黜，隨後軍方進行大規模鎮壓，杜馬在當時被捕。

杜馬在離開位於首都開羅郊區的巴德爾監獄（Badr prison）後表示：「在監獄度過10年後，我希望能說我很高興出獄，但我將延後慶祝，直到所有人都獲得自由。 」巴德爾監獄因環境惡劣而不斷遭受批評。

他說：「我希望我們很快就能展開慶祝活動。」

2015年，杜馬因與安全部隊發生衝突，最初被判處25年有期徒刑，但在2019年獲減刑至15年。

2021年杜馬出版一本名為「蜷縮」（Curly，暫譯）的詩集，是他被單獨監禁期間所寫。

這本書在當年的開羅國際書展上展出，但因「安全理由」而被迅速下架。

杜馬獄中詩作中的一首寫道：「沒有時間抑鬱，沒有機會悲傷，洪水正在肆虐。」

當年穆希被推翻後，當局大規模逮捕了數千名民主運動人士和伊斯蘭主義者，引發國際社會譴責。

自2021年底以來，埃及採取了一連串措施，宣稱是為了解決人權問題，其中包括特赦一些知名囚犯。 今年5月當局推動一場全國對話，希望就埃及未來的政治、社會和經濟議題進行大辯論。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）16日表示，他會將對話中所提建議交給有關當局和國會。

「埃及個人權利倡議」（Egyptian Initiative for Personal Rights）創辦人巴加特（Bahgat）表示，當局「已經充分意識到國內和國際上日益升高的不滿情緒」。

巴加特告訴法新社說：「但埃及當局沒有表現出想要結束埃及政治犯危機的跡象。」

明年埃及將舉行總統大選，一般預期塞西將尋求連任。

監獄 洪水

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