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福島核汙水排海日 最快22日敲定 中國上月進口日本海產大降3成

編譯中心／綜合19日電
示威者18日在日本首相官邸前集會，抗議強推核汙水排海。（路透）
示威者18日在日本首相官邸前集會，抗議強推核汙水排海。（路透）

日本放送協會（NHK）等日媒報導，針對福島第一核電廠核汙水計畫8月排海，日本首相岸田文雄18日與美國及南韓領袖舉行高峰會後表示，預定20日赴電廠視察，並稱日本政府正處於必須對此做出決斷的最後階段，但他未指明排放日程。多位日本政府消息人士透露，岸田最快22日召開內閣會議商討排海時間。

岸田表示，將確認日本是否已針對核汙水入海做好萬全對策，返國隔天以日本政府責任人身分視察電廠時，將檢視營運商東京電力公司是否已對反應爐廢爐與重建做好心理準備，並將向其表達真實想法。

針對核汙水具體排放時程，岸田表示，現階段無法預判或置評。但日媒引述多位日本政府相關人士報導，岸田正協調21日和日本全國漁業協會聯合會（全漁聯）會商，最快22日召集相關部會首長開會敲定排海日期。日本政府曾提出以今夏前後為目標，持續評估核汙水排海的開始時間。

岸田在大衛營會談內容涉及日韓關係、北韓飛彈威脅等，確認將強化日韓雙邊及與美方的三邊合作，並將盡快再舉行領袖峰會，但岸田雖和南韓總統尹錫悅會談約20分鐘，會後兩人皆稱未觸及日方研議中的核汙水排海。

岸田會談後在美國華府受訪時說，兩人沒有討論到「核處理水」；尹錫悅也在記者會上說，「（核處理水）沒有成為會談討論議題」。

尹錫悅政府已表示，尊重聯合國國際原子能總署（IAEA）認定福島核汙水可排放入海的報告，惟因南韓國內對當局此舉有所質疑，日方或認為應考量尹錫悅立場，避免讓他陷入為難，因此未在峰會上討論核汙水事宜。尹錫悅指出，韓方相信IAEA調查，但能否按原計畫進行仍需視國際檢查而定。

另外，綜合路透、共同社、新華社報導，日本民眾18日再次在東京首相官邸附近集會，要求政府撤回核汙水排海計畫。中國外交部日前表示，中方再次敦促日方正視國際社會和國內民眾合理關切，停止強推排海計畫。

中國海關總署18日公布7月進出口統計數據，中國於7月自日本進口價值約3200萬美元的海鮮產品，比去年7月下降約30％，也較今年6月下降超過30％。中國海關總署並強調，密切追蹤日本核廢水排海問題，將對日本輸華食品實施最嚴格的進口監管。

日本首相岸田文雄（右）18日和南韓總統尹錫悅（左）在美國大衛營會談約20分鐘，並...
日本首相岸田文雄（右）18日和南韓總統尹錫悅（左）在美國大衛營會談約20分鐘，並未觸及日方研擬中的「核處理水」入海問題。中為美國總統拜登。（歐新社）

日本 南韓 岸田文雄

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