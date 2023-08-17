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機長突心臟驟停倒臥廁所亡 2副機師接手緊急迫降

編譯徐榆涵／即時報導
56歲機長安達爾（Iván Andaur）13日晚間駕駛智利南美航空一架從邁阿密飛往智利聖地牙哥的飛機，但卻在當晚11時左右，被發現失去意識倒臥廁所內。（取材自臉書）
56歲機長安達爾（Iván Andaur）13日晚間駕駛智利南美航空一架從邁阿密飛往智利聖地牙哥的飛機，但卻在當晚11時左右，被發現失去意識倒臥廁所內。（取材自臉書）

智利南美航空（LATAM）13日一架從邁阿密飛往智利的航班上，其機長突在廁所失去意識、倒地身亡，導致該航班緊急迫降巴拿馬。

太陽報報導，56歲機長安達爾（Iván Andaur）13日晚間駕駛智利南美航空一架從邁阿密飛往智利聖地牙哥的飛機，但卻在當晚11時左右，被發現失去意識倒在廁所內，當時明顯出現心臟驟停症狀。

據報導，事發時，機上剛好有兩名醫師和一名護士，因此緊急上前協助。而兩名副機師隨即緊急降落於巴拿馬的托庫門國際機場，在飛機落地並將機長送往醫院搶救後，他仍不治身亡。

該名護士事後直言，「不幸的是，在機上我們沒有必要或足夠的資源來搶救機長，智利南美航空需要改善這個在緊急情況下可以挽救生命的衛生與醫療問題。」但她並未明確指出是何種資源。

一名未具名的乘客表示，起飛後約40分鐘，副機師詢問飛機上是否有醫師。「他們告訴我，現在需要降落，因為飛行員身體不舒服。當我們抵達後，他們要求我們離開機艙，因此情況已經惡化。」

航空公司最終安排受影響乘客住在巴拿馬的飯店，航班則會在15日重新恢復運行。

對此，智利南美航空表示，「在飛行過程中，我們遵守所有必要的規定，以保障飛行員的生命安全。不幸的是，在著陸後接受進一步醫療救助後，他仍不幸去世。我們深感悲痛，並再次表達最深切的哀悼。」

智利南美航空（LATAM）13日一架從邁阿密飛往智利的航班上，其機長突在廁所失去...
智利南美航空（LATAM）13日一架從邁阿密飛往智利的航班上，其機長突在廁所失去意識、倒地身亡，導致該航班緊急迫降巴拿馬。（路透）

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