500歐元小費「還不夠」 法國蔚藍海岸傳有餐廳把客人叫回再加一倍

法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩(Saint-Tropez)據報近日發生一位「非常有錢的義大利 男子」因為只留了500歐元(約546.2美元)當小費,導致他被憤怒的服務生追了回去,還遭到出言訓斥,讓他事後氣憤地揚言不想再來了。

根據每日郵報15日轉述當地法媒「尼斯晨報」(Nice Matin)的報導,這一名身分尚未公開的消費者被餐廳的工作人員追到了停車場,告知他給的小費「還不夠」。

An Italian restaurant patron was chased down by a waiter after he ‘only’ left a 500 euro tip at a restaurant in St Tropez https://t.co/eDebMKSSor