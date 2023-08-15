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「叻叻別走」 首隻在新加坡出生熊貓2歲了

編譯中心╱綜合14日電
第一隻在新加坡出生的大熊貓寶寶「叻叻」2歲生日，園方為叻叻準備巨型蛋糕慶生。(取材自微博)
第一隻在新加坡出生的大熊貓寶寶「叻叻」2歲生日，園方為叻叻準備巨型蛋糕慶生。(取材自微博)

第一隻在新加坡出生的大熊貓寶寶「叻叻」今天在河川生態園慶祝2歲生日，吸引大批民眾圍觀，捕捉壽星大啃竹子的可愛模樣。民眾表示，希望叻叻和爸媽一起續留新加坡。

2009年，中國宣布出借一對熊貓「凱凱」、「嘉嘉」給新加坡，這對熊貓於2012年抵達星國，原訂租借期為10年，新加坡萬態保育集團與中國野生動物保護協會去年同意延長大熊貓保護研究合作協議，讓凱凱、嘉嘉在新加坡多待5年至2027年，有更多時間跟叻叻相處。

新加坡獸醫團隊2021年為嘉嘉進行人工授精，嘉嘉隨後在同年8月14日順利產下一隻雄性大熊貓寶寶，凱凱與嘉嘉終於升格當爸媽。這也是新加坡第一個大熊貓家族。

凱凱、嘉嘉、叻叻一家人堪稱河川生態園的超人氣動物明星，每每吸引大批遊客佇足觀看，拍照捕捉熊貓各種可愛模樣。

園方今天為叻叻舉辦2歲生日派對，吸引許多遊客爭相目睹大熊貓寶寶享用生日大餐的萌樣。

園方特地為樂樂準備大型竹子蛋糕，還附上甘蔗、桃子、鳳梨等水果大餐，叻叻也迫不及待打開裝滿竹筍的禮物盒，大快朵頤。

園方指出，叻叻目前體重為65公斤，已開始展現獨立的跡象，包括獨立進食、休息及玩耍，這些都是野生熊貓在18個月至24個月大會出現的變化。隨著叻叻滿2歲，牠在未來幾個月內將完全與媽媽分開、獨立生活；未來叻叻將與嘉嘉共用同一個展區，但分別在不同時間現身。

在新加坡工作的馬來西亞人包莉媚表示，前幾天從新加坡友人口中得知叻叻14日要過生日，兩人隨後一起訂票，今天早早就準備好，想要搶先進到展區；看到叻叻怎麼「摧毀」生日蛋糕跟禮物，「那一幕真的太可愛了」。

本身非常喜愛大熊貓的包莉媚期盼叻叻可以留在新加坡，她說，希望中、星雙方能續約，讓叻叻與凱凱、嘉嘉都留在新加坡，一家人不要分開。

依先前規畫，叻叻預計在新加坡待到今年；返回中國的確切時間，雙方目前還在討論中。

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