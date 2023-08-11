想買巨大藍鳥Logo？馬斯克9.12拍賣推特584件物品

馬斯克宣布，將在今年9月12日，展開為期兩天的「推特大拍賣」，每件拍賣品的起價為25美元。（路透）

馬斯克 自2022年收購推特 以來，已經裁員數千人以降低成本，除了把「推特」改名為「X」外，馬斯克還要從內到外翻新推特。

英國廣播公司「BBC」報導，馬斯克宣布，將在今年9月12日，展開為期兩天的「推特大拍賣 」，把推特公司裡，所有的紀念品、藝術品，以及沒人使用的辦公物品，全部在線上拍賣。這次拍賣最引人矚目的，是出得起錢的人，甚至有機會把之前掛在推特公司外牆的巨大藍鳥Logo買回家。

報導指出，這場活動被稱為「Twitter品牌重塑：以紀念品、藝術品、辦公物品為特色的線上拍賣！」在拍賣網站「Heritage Global Partners」上，共有584件物品在拍賣清單上。報導稱，每件拍賣品的起價為25美元。為了這場線上拍賣活動，已經陸續列出了拍賣物品，目前已經列出了584件。

據報導，在長達十頁的拍賣清單上，還出現一個DJ混音台、足夠一支樂隊使用的樂器等較不尋常的「辦公用品」；大量的電腦螢幕，也代表著已被裁員的數千位推特員工。

知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen Degeneres），曾在2014年奧斯卡頒獎典禮與眾星自拍照畫像，被列入推特拍賣清單。（取材自Heritage Global Partners網站）

港媒明報報導，拍賣品中除了總部兩個藍鳥招牌、藍鳥造型桌子及燈牌外，亦有巨型雀籠沙發、咖啡機、DJ打碟機、會議室椅桌、工作台設備等。馬斯克亦拍賣兩幅以Twitter瘋傳著名照片為藍本的油畫，分別是2014年美國知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen Degeneres）在奧斯卡金像奬與多名好萊塢明星自拍的一幕，以及時任美國總統歐巴馬2012年11月連任時在推特發布的畫像，在當時成為推特點讚量最高的推文。