毒梟的報復？反毒的厄瓜多總統候選人選前遭槍殺

比亞維森西奧競選海報。(Getty Images)

「矢言對抗毒品 、反貪腐的總統候選人被槍殺...。」厄瓜多總統大選投票 倒數10天，候選人比亞維森西奧（Fernando Villavicencio）卻在8月9日遭槍殺，當時比亞維森西奧甫結束集會活動、上車離開時遭人開槍，當場死亡，而槍手也在與隨扈人員駁火時中槍身亡。比亞維森西奧的支持度約7.5%，當選機率甚低，但他在競選中大力強調反貪腐和減少環境破壞，並在上週表示自己收到販毒集團的死亡威脅；厄瓜多現任總統拉索（Guillermo Lasso）對槍殺事件表達震驚與憤怒，並誓言背後的犯罪集團「不會逍遙法外」。

8月20日將舉行厄瓜多總統大選的第一輪投票（採兩輪投票制），其中一名候選人、國民議會議員比亞維森西奧8月9日卻在結束北部城市基多（Quito）的一場集會造勢，離場上車之時遭槍擊 身亡，《BBC》引述其競選團隊成員表示，當時比亞維森西奧正要上車、忽然一名男子瞄準他的頭部開槍；另有目擊者表示比亞維森西奧身中3槍。

社群媒體上流傳比亞維森西奧遭槍擊時的影片，影片中他在眾人簇擁下，坐進白色座車，卻隨即響起12聲槍響。

左為比亞維森西奧遭槍擊前最後身影、右為遭壓制的槍手。(取材自推特、Getty Images)

厄瓜多檢察總長對外表示，槍手與比亞維森西奧的隨扈對峙駁火時也被擊中，被逮捕並移送基多的檢察單位，後因傷重身亡。駁火過程中另有9人受傷，包括一名國會議員候選人和兩名警察。厄瓜多當局並未透露槍手的身分細節。

比亞維森西奧的支持度約7.5%，在8名總統候選人中只排第5，當選機率不高，然而他以反貪腐形象著稱，在競選過程中也重點關注反腐和減少環境破壞；現年59歲的他曾是厄瓜多國家石油公司的工會成員，後來成為記者，8月8日時他向檢察總長辦公室呈交了一份有關石油業務的報告文件，但文件的細節內容並未公開，是否因此引起殺機也還不明。

此外比亞維森西奧還曾因直言不諱批評前總統柯利亞（Rafael Correa），被控誹謗而判處18個月徒刑，當時他逃至厄瓜多境內的原住民區，其後在祕魯獲得庇護。比亞維森西奧遭槍殺之後，現居比利時的柯利亞在Twitter上表示：

「厄瓜多已成為一個失敗的國家，希望那些試圖利用這場悲劇散播更多仇恨的人可以明白，這只會繼續摧毀我們。」

而在槍擊案發生的一週前，比亞維森西奧才指出自己和競選團隊收到販毒集團的威脅，不過此事是否與槍擊案有關，也仍需調查釐清。槍擊案引起民眾激憤，多個厄瓜多城市舉行深夜遊行，以此表達譴責，舉辦遊行的地點包括比亞維森西奧的家鄉阿勞西（Alausi）。

槍擊案發生當下，集會現場一片混亂。(歐新社)

比亞維森西奧所屬政黨Movimiento Construye另指出，其位於基多的辦事處先前也曾遭人襲擊，目前黨內在討論是否要因政治暴力因素，暫停競選活動；而當時比亞維森西奧持反對意見，並表示「在犯罪分子刺殺公民和官員時保時沉默、逃避，是一種懦弱的行為。」

厄瓜多現任總統、不再競選連任的拉索在Twitter上對槍擊案表示驚訝與憤怒，並寫下：

「為了紀念他（比亞維森西奧）和他的努力，我保證這一罪行必受懲罰...組織犯罪已有龐大規模，但法律不會讓他們逍遙法外。」

拉索另指出，已召開安全內閣緊急會議討論槍擊案。

總統候選人中民調最高的岡薩雷斯（Luisa Gonzales）也向比亞維森西奧的家人表達聲援——比亞維森西奧是5個孩子的父親——並表示：「這種卑鄙行為不會逃脫懲罰。」

《CNN》指出，厄瓜多原本在安地斯山脈地區相對和平，然而近年陷入犯罪組織之間爭奪地盤的混戰；儘管厄瓜多本身沒有生產古柯鹼、或種植其主要成份古柯，但厄瓜多夾在全球兩大毒品生產國：祕魯與哥倫比亞之間，因而成為南美洲出口古柯鹼至北美、歐洲的販運路線中，不可或缺的一部分，因此厄瓜多也被捲入犯罪集團的毒品之戰——尤其是在可出口的太平洋沿岸地區，暴力事件更加頻仍。

槍擊案發生現場遭封鎖。(路透)

另外厄瓜多的監獄也陷入犯罪集團控制，當局指出安全部隊嘗試在人滿為患的監獄中對抗犯罪集團，但是囚犯經常奪取監獄控制權，並在獄中持續經營犯罪網路。

針對厄瓜多政治人物的攻擊事件也不斷發生，如2023年7月曼塔（Manta）市長因特里亞戈（Agustín Intriago）遭槍殺、2月洛佩斯港（Puerto López）市長候選人梅南德斯（Omar Menéndez）被殺。

厄瓜多內政部長薩帕塔（Juan Zapata）先前也曾公開表示，包括比亞維森西奧在內，8名總統候選人中有7名都受到警方保護。

由於厄瓜多治安問題愈趨嚴重，8名總統候選人全數承諾將致力於遏止暴力，而比亞維森西奧8月接受《CNN En Español》時，談論厄瓜多因毒品交易而造成的暴力，並直指厄瓜多已經成為「毒品國家」，倡議展開打擊毒品的奮戰。