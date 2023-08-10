電影「芭比」宣揚同性戀？中東最開放的國家竟然要禁演

黎巴嫩認為「芭比」宣揚同性戀，擬禁止戲院上映。(取材自IMDb)

黎巴嫩文化部長莫塔達9日表示，他已要求當局禁止熱門電影「Barbie芭比 」，因為該片「宣揚同性戀 」，黎巴嫩是中東較開放的國家之一，但目前國內反LGBTQ 情緒高漲。

中央社引述法新社報導，莫塔達發表聲明指出：「（我們）已決定…向黎巴嫩安全總局提出要求…採取一切必要措施，禁止在黎巴嫩放映『芭比』。」

莫塔達指稱，這部電影「宣揚同性戀和變性…支持拒絕父親的監護權，破壞及嘲笑母親的角色，並且質疑婚姻及擁有家庭的必要性。」

「芭比」受到全球LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）社群廣泛期待，但並沒有任何公開提及同性關係或酷兒主題的內容。

黎巴嫩目前反LGBTQ活動日益高漲，由伊朗支持的什葉派組織真主黨（Hezbollah）運動帶頭，而LGBTQ活動人士則持續推動合法化同性關係。

路透報導，伊拉克官方媒體監管機關9日下令，國家營運的媒體和社群媒體公司不得使用「同性戀」一詞，而要說「性偏差」（sexual deviance）。

伊拉克通訊與媒體委員會（CMC）透過聲明表示，「性別」（gender）這個詞也同樣遭到禁用，委員會禁止所有獲得許可的電話和網路公司在其任何行動應用中使用上述詞語。

伊拉克主要政黨過去2個月對LGBT權益加重批評，在什葉派穆斯林發起反對近日瑞典和丹麥境內焚燒可蘭經的抗議行動中，常有彩虹旗遭到焚燒。