我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

金山回去辦公人流增3成 公交車延長線助通勤

電影「芭比」宣揚同性戀？中東最開放的國家竟然要禁演

編譯中心／綜合9日電
黎巴嫩認為「芭比」宣揚同性戀，擬禁止戲院上映。(取材自IMDb)
黎巴嫩認為「芭比」宣揚同性戀，擬禁止戲院上映。(取材自IMDb)

黎巴嫩文化部長莫塔達9日表示，他已要求當局禁止熱門電影「Barbie芭比」，因為該片「宣揚同性戀」，黎巴嫩是中東較開放的國家之一，但目前國內反LGBTQ情緒高漲。

中央社引述法新社報導，莫塔達發表聲明指出：「（我們）已決定…向黎巴嫩安全總局提出要求…採取一切必要措施，禁止在黎巴嫩放映『芭比』。」

莫塔達指稱，這部電影「宣揚同性戀和變性…支持拒絕父親的監護權，破壞及嘲笑母親的角色，並且質疑婚姻及擁有家庭的必要性。」

「芭比」受到全球LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）社群廣泛期待，但並沒有任何公開提及同性關係或酷兒主題的內容。

黎巴嫩目前反LGBTQ活動日益高漲，由伊朗支持的什葉派組織真主黨（Hezbollah）運動帶頭，而LGBTQ活動人士則持續推動合法化同性關係。

路透報導，伊拉克官方媒體監管機關9日下令，國家營運的媒體和社群媒體公司不得使用「同性戀」一詞，而要說「性偏差」（sexual deviance）。

伊拉克通訊與媒體委員會（CMC）透過聲明表示，「性別」（gender）這個詞也同樣遭到禁用，委員會禁止所有獲得許可的電話和網路公司在其任何行動應用中使用上述詞語。

伊拉克主要政黨過去2個月對LGBT權益加重批評，在什葉派穆斯林發起反對近日瑞典和丹麥境內焚燒可蘭經的抗議行動中，常有彩虹旗遭到焚燒。

同性戀 LGBTQ 芭比

上一則

考量兩因素 逾12萬百萬富豪移民 中國外流最多

下一則

烏軍反攻 西方官員不看好「俄第一道防線都過不去」

延伸閱讀

稱電影「芭比」宣揚同性戀 黎巴嫩擬禁戲院上映

稱電影「芭比」宣揚同性戀 黎巴嫩擬禁戲院上映
哄女兒開心 墨西哥爸穿粉紅公主裝看芭比：為了她都值得

哄女兒開心 墨西哥爸穿粉紅公主裝看芭比：為了她都值得
偷竊後退貨370次 康州男詐騙家得寶30萬元

偷竊後退貨370次 康州男詐騙家得寶30萬元
電影狂賣 寶寶命名網站「芭比」查詢熱度暴增3倍

電影狂賣 寶寶命名網站「芭比」查詢熱度暴增3倍

熱門新聞

加拿大總理杜魯多今天在Instagram上宣布，他和已結婚18年的妻子蘇菲分居。圖為杜魯多夫婦在今年5月出席英王查理三世的加冕典禮。路透

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

2023-08-02 14:42
梅根、哈利的一舉一動被外界關注。（路透資料照片）

梅根生日驚傳婚變 更爆出「8000萬天價贍養費」

2023-08-08 21:56
一名55歲德國男子涉嫌從2011年起，在靠近德國邊界的法國小鎮裡非法囚禁和虐待53歲的德國妻子，不只將她頭髮剃光，還打斷四肢。圖為案發公寓外觀。（Getty Images）

被剃髮、打斷手腳…德人妻遭夫囚禁12年 偷手機報警獲救

2023-08-07 22:48
一名房仲在進入屋主住家時，竟然私自打開冰箱拿牛奶偷喝，結果得支付高額罰款。（截自YouTube）

帶看房偷開屋主冰箱喝牛奶 房仲這一口代價逾萬元

2023-08-02 19:42
紐約時報報導，部分烏軍不僅接受美國等西方盟友協訓，更配有先進精良的美製武器，但反攻出師不利。（美聯社）

「美訓烏軍」出師不利 棄美方戰術扭轉劣勢

2023-08-02 22:06
厄瓜多總統候選人比亞維森西奧（Fernando Villavicencio）9日在首都基多（Quito）的一場政治集會現場遭到槍殺身亡。（視頻截圖）

厄瓜多總統候選人慘遭「爆頭槍殺」畫面曝光

2023-08-09 23:42

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」
不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破

不願踏出舒適圈4星座：天秤胸無大志、這個星座害怕未知不敢突破
紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首

紐約地鐵無端攻擊華裔 警：1少女自首
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品