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世界童軍大露營 網酸「別想拿BTS當遮羞布」

編譯中心／綜合8日電
參加世界童軍大露營的梯隊8日搭車離開扶安郡，躲避風雨。（美聯社）
參加世界童軍大露營的梯隊8日搭車離開扶安郡，躲避風雨。（美聯社）

南韓世界童軍大露營風波不斷，繼大批參加者中暑後，活動又受颱風卡努（Khanun）影響，3.6萬餘名童軍成員8日要「撤退」離營，轉往韓國8地區參加文化體驗活動；南韓總統尹錫悅8日提前結束休假，以處理與活動有關事項，當局預定11日在首爾舉行閉營儀式和K-POP演唱會放大絕留人，另有韓議員提議BTS合體救面子，網批「拜託別拿BTS當你們的遮羞布！」

南韓國際廣播電台報導，世界童軍大露營籌委會表示，來自全球156個國家的3.6萬餘名童軍成員將搭乘1022輛巴士離開新萬金，前往京畿、忠南、首爾和全北等全國各地。童軍成員將分散於京畿、忠南、首爾、仁川、忠北、大田、世宗，全北八個市、道地區進行文化體驗活動。

由於颱風即將登陸韓半島，政府宣布將世界童軍大露營的成員撤離至其他地區後，即在這些地區確保童軍成員的住宿之處。從分散各地的住宿人員來看，京畿道地區的人員最多，為1.8萬餘人，忠南6000餘人，首爾3000餘人。在舉行童軍大露營的扶安一帶為4000餘人。

本屆「世界童子軍大露營」讓南韓臉上無光，針對議員提議BTS合體救面子，中央社引述法新社報導，「防彈少年團」成員Jin和J-Hope正在服兵役，SUGA也即將入伍，因此暫停團體活動，合體有難度。

國會議員成一鍾則認為，軍方應准許BTS成員短暫離營，讓他們暫時合體，參加K-POP演唱會；他在臉書粉絲專頁上寫道：「有必要為了這些貴客（指童軍們）…用南韓文化的力量來填補行程上的缺失。」

成一鍾提議讓BTS上台表演以挽救國家名聲，也讓部分粉絲在網路上表達不滿，有人在前身為推特（Twitter）的社群平台X上寫道：「拜託別拿BTS當你們的遮羞布！」另一人說：「（韓國政府）自己沒有好好籌備童子軍大會，造成一片混亂，卻把善後責任丟給BTS，這不是很荒謬嗎？」

針對成一鍾的要求，國防部僅稱「無可置評」。

BTS在推廣韓國文化方面發揮了非常強大的效果，甚至曾擔任總統特使。

他們去年在釜山舉辦免費演唱會，以支持韓國爭取主辦2030年世界博覽會（World Expo）。這是他們在成員陸續服役之前的最後一場團體演唱會。

BTS 南韓 國防部

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