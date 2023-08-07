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北京阻撓運補南海島礁 菲官員：不會失去任何領土

中央社／馬尼拉7日專電
直屬總統府的「西菲律賓海國家工作小組」今天召開記者會，由國家安全會議、海巡隊、武裝部隊和外交部官員向各國媒體說明事發經過。（歐新社）
直屬總統府的「西菲律賓海國家工作小組」今天召開記者會，由國家安全會議、海巡隊、武裝部隊和外交部官員向各國媒體說明事發經過。（歐新社）

菲律賓指控中國頻頻阻撓菲國船隻赴南海仁愛暗沙運補。菲律賓國安官員今天說，馬尼拉「永遠不會放棄」這座南海島礁，將運送「任何需要的物資」以維持在此駐守的現狀。

菲律賓海巡隊和武裝部隊昨天「強烈譴責」中國海警船5日在南海以危險動作攔截菲律賓海巡船和補給船，並發射高壓水柱，阻撓運送物資給駐守在仁愛暗沙的菲國官兵。

直屬總統府的「西菲律賓海國家工作小組」今天召開記者會，由國家安全會議、海巡隊、武裝部隊和外交部官員向各國媒體說明事發經過。

媒體提問，近2年來北京動作頻頻，包括以高壓水柱、「軍事級雷射」、危險動作攔截等阻撓菲方前往仁愛暗沙補給，菲方認為中國目的為何、計劃如何因應。

菲律賓國安會助理主席馬拉雅（Jonathan Malaya）說：「鄭重聲明，我們永遠不會放棄愛尤銀礁（Ayungin Shoal，即仁愛暗沙）。」

他說，馬尼拉致力維持在仁愛暗沙駐守的現狀。「我們在這裡明確向菲律賓人民保證，我們遵照總統在國情咨文的指示，我們不會失去任何一吋領土。」

馬尼拉當局1999年刻意將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（Sierra Madre）在仁愛暗沙擱淺，並派兵駐守，藉以主張實際控制，因此需定期運送補給。

但北京不滿菲律賓藉此占據仁愛暗沙，且馬德雷山號船體鏽蝕，未來可能無法住人，因此中方動作頻頻，以阻止菲方加固這艘軍艦。

中國海警局今天表示，事發當天，菲國船隻企圖向擱淺在仁愛暗沙的軍艦運送「用於維修加固的建築物資」，中方才採取行動攔阻。對此，馬拉雅未證實菲船是否攜帶用於加固的建材。

馬拉雅說：「當我們執行補給任務時，我們是在行使國際法規定的權利。」

他表示：「當我們補給時，我們為他們提供維護馬德雷山號所需的物資。我們提供食物，我們提供所有補給，無論中國說什麼，我們都有權攜帶維持駐地所需的一切，並確保我們在那裡的官兵得到適當的補給。」

針對中國海警局要求菲方拖走馬德雷山號，恢復仁愛暗沙原狀，菲律賓軍方發言人艾吉拉（Medel Aguilar）反問記者：「中國海警是誰，（憑什麼）告訴我們要怎麼做？」

菲律賓海巡隊西菲律賓海發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）在記者會公布事發影片，指中方當時出動6艘海警船、2艘海上民兵船逼近攔截菲國船隻，甚至有3艘中國海軍艦艇在距離仁愛暗沙約13海里處待命。

馬拉雅說，大家從展示的影片和照片可以看到，中國海警船部署力度增加，根據他的印象，是中方近來出動最多船艦的一次。

他表示：「海警船數量增加，還有與中國海上民兵的配合，有力地向全世界證明，它們是中國海警、中國海軍或中國政府的工具。這些中國民兵船不是無私的參與者，也不是碰巧在那裡的無辜者。」

菲國外交部發言人達沙（Teresita Daza）說：「我們重視跟中國的關係，我們希望他們也重視跟菲律賓的關係。但顯然，此事件破壞了強化互相信任和信賴的努力。它確實為我們的雙邊關係帶來緊張。」

她表示，外交部次長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）今天召見中國駐菲大使，向他表達強烈抗議。

達沙說，包括今天提出的外交抗議，馬尼拉自2020年以來，已向北京提出445次外交抗議；今年以來，已向中方提出35次外交抗議。

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