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廣島原爆78年 市長促棄核威懾論

編譯中心╱綜合6日電
廣島市長松井一實6日出席原爆紀念儀式，敦促執政者拋棄核威懾論。（Getty Images）
廣島市長松井一實6日出席原爆紀念儀式，敦促執政者拋棄核威懾論。（Getty Images）

日本廣島今天迎接遭原子彈轟炸的第78個「原爆日」（原爆78周年紀念），共有111國及歐盟代表等約5萬人與會。廣島市長松井一實抨擊七大工業國集團（G7）領導人的核威懾理論「愚蠢」，敦促敦促列強放棄核武。日本首相岸田文雄稱，無核武世界之路愈見艱難，會朝實現無核武器世界持續努力。

日本NHK報導，和平紀念儀式今天上午在廣島市和平紀念公園舉行，當年原爆受害者與其遺族等人齊聚哀悼犧牲者。松井一實考量俄羅斯侵略烏克蘭造成核武威脅升高，在和平宣言中主張「敦促執政者拋棄核威懾論已變得愈來愈重要」。

今年G7在廣島舉行峰會，針對核裁軍彙整共同文件「廣島願景」，松井對此正面評價說，「讓實現無核武器世界的最終目標獲再度確認」。

不過，對於G7在共同宣言中再度表達「核威懾論」的想法，松井說，基於有政治領袖利用核武進行恫嚇的現實狀況，「大家應該正視核威懾論的失敗」。松井也對全球領袖喊話，有必要盡速提出具體對策。

有關禁止所有核武器的研發、實驗、製造、擁有、使用，也禁止用核武器進行威嚇的「禁止核武器條約」，為敦促早日成為其締約國，松井要求日本政府以觀察員身分參加今年11月開舉行的第2屆締約國會議。

出席致詞的日本首相岸田文雄說，政府會朝實現無核武器世界持續努力，絕不鬆懈。談到「廣島願景」時說，能再度提高國際社會朝核裁軍進展的氛圍。

岸田也重申，日本會繼續堅持「非核三原則」（不擁有、不生產、不引進核武器）。不過，岸田談話中未觸及禁止核武器條約。

今天有約5萬人出席這場儀式，包括數量創新高的111個國家及歐盟都派代表列席。由於烏克蘭遭侵略，日本今年跟2022年一樣，沒有邀請俄羅斯及白俄羅斯

由於過去一年與原爆相關的死者增加5320人，讓目前登記在冊的原爆罹難者總數也隨之增至33萬9227人。

廣島原爆78周年，人們6日在廣島市和平紀念公園紀念碑前祈禱，盼逝者安息，世間不再...
廣島原爆78周年，人們6日在廣島市和平紀念公園紀念碑前祈禱，盼逝者安息，世間不再有戰爭。(路透)

日本 白俄羅斯 G7

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