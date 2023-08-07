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只是玩笑？南韓警2天逮46名「殺人預告」發文者

編譯中心╱綜合6日電
南韓警方3日在京畿道城南市一個地鐵站內巡邏。(美聯社)
南韓警方3日在京畿道城南市一個地鐵站內巡邏。(美聯社)

南韓警察廳6日表示，首爾地鐵新林站和京畿道城南市書峴站隨機砍人案發生後引起仿效效應，網路接連出現「殺人預告」貼文，警方24小時內就逮到28名發文者，兩天累計46人。這些人多為未成年，他們大部分供稱「只是開玩笑」；也有40多歲男性被捕後表示自己是因為喝醉才發文。

韓聯社報導，類似貼文在上月12日新林站案件後時有出現，但在3日書峴站事件後激增，引發民眾恐慌。南韓警察廳長尹熙根4日稱警方將採取特別治安行動，第一線警察可在危急情況下直接開槍，也宣布將一一追查接獲通報的相關貼文，嚴懲發文者。

尹熙根5日前往首爾蠶室地鐵站特別治安行動現場時表示，殺人預告貼文可能出於犯罪模仿心理，呼籲民眾不要發布不負責任相關貼文，以免浪費警力。

南韓京畿道城南市盆唐區，3日發生歹徒駕車衝撞行人並下車隨機砍殺事件，此後網路上陸續出現數十起殺人預告，如今更有人放話要在南韓最大主題遊樂場愛寶樂園殺光遊客，警方不敢大意連忙追查，循線逮捕了發文的青少年。

警方發現少男是與母親前往樂園後發文，當時身上未持有刀械等作工具，為以防萬一，在樂園部署120餘名警員，園方出動100多名保安員。

南韓 樂園 地鐵站

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