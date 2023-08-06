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熱得像火爐 葡萄牙野火肆虐 高溫恐達104°F全國警戒

編譯陳曉慈／即時報導
葡萄牙近日連續高溫，數個地區爆發野火，強風更助長火勢。圖為7月底里斯本外郊阿爾卡彼得什（Alcabideche）地區爆發的野火。（美聯社）
葡萄牙近日連續高溫，數個地區爆發野火，強風更助長火勢。圖為7月底里斯本外郊阿爾卡彼得什（Alcabideche）地區爆發的野火。（美聯社）

葡萄牙官方6日表示，已派出超過1000名消防人員協助撲滅中部野火，並警告全境持續高溫下，數千公頃土地正面臨高溫威脅。葡萄牙氣象預報顯示，未來數日國內數個地區將達攝氏40度（華氏104度）高溫，葡萄牙政府表示，全境野火風險將持續高漲。

法新社引述當地消防隊負責人指稱，中部布朗庫堡區（Castelo Branco）約7000公頃土地正遭野火焚燒，火勢估計恐延燒超過2萬公頃。消防隊表示，該地幅員廣闊且有許多零散住家及村莊，並指出火勢外徑已達60公里。

該地區4日爆發野火，大火造成的濃煙及砂塵已在隔日向東擴散超過130公里，至法蒂瑪朝聖地（Fatima）；近日正為了天主教「世界青年日」出訪葡萄牙的教宗方濟各6日正好在法蒂瑪。

葡萄牙已在西南部海岸城鎮奧德米拉（Odemira）部署另外300名消防人員，對抗當地野火。一名葡萄牙官員表示，火勢6日已有減弱，其中2處野火仍在延燒，但另一處預計往觀光地區阿爾加維（Algarve）延燒的火勢已受控制。

鄰國西班牙加泰隆尼亞地區7月也爆發野火，大火延燒近600公頃，儘管地中海地區6日颳起陣風，西國火勢仍維持在掌控之下。

高溫 方濟各 觀光

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