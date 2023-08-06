讀賣：福島核汙水擬8月下旬排海 不拖到9月

南韓和日本的公民團體7月在首爾共同集會，反對日本政府將2011年311大地震後福島核災的核汙水排海。（美聯社）

針對東電福島第1核電廠核汙水排海時程，日媒7月曾披露，日本 政府目前的計畫為「今年夏季時」，但未提及具體月分。讀賣新聞7日引述消息人士報導，岸田政府已就8月下旬開始排海，和各方進行協調。確切時間則待日本首相岸田文雄20日結束訪美行程後，召集相關閣員開會敲定。

岸田預定18日在美國總統度假地大衛營，和拜登 及南韓 總統尹錫悅舉行美日韓3方高峰會，20日返日後，將召開由經濟產業大臣西村康稔等相關閣員出席的會議，預料屆時將就具體的排海時間做出最終決定。

多位日本政府相關人士指稱，岸田將趁3方峰會分別舉行「拜岸會」與「岸尹會」，就核汙水排海，再度基於科學根據，親自說明日方已確保排海的安全性。至於排海時間，讀賣引述日本政府高官報導，由於該核電廠所在的福島縣，9月將開始在沿岸重啟近海底拖網捕魚，因此希望避免拖到9月。

另外，日本政府正以國際原子能總署（IAEA）7月公布、認為日方排海計畫符合國際標準的報告，盡全力增進國內外對該計畫的理解。

讀賣和南韓中央日報日前亦報導，日本政府內部有看法認為，為了尊重尹錫悅的立場，排海必須在大衛營的岸尹會後。1位日本外務省高官說，南韓在野黨仍反對排海，欲藉此打擊尹政府，日方「最好盡可能維護尹總統的面子」。