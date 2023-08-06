動保意識抬頭…越南「吃狗肉」風氣退燒 河內一年倒300家店

越南吃狗肉的食俗由來已久，然而「把貓狗視為家人」的觀念在民間日漸普及，帶動「毛小孩商機」湧現，圖為河內市一家寵物用品店。（中央社）

越南 民眾德雄全家為了要不要殺狗宴請海外歸來的親戚整晚爭執不休，最後以12比8的票數決定不殺。越媒觀察，吃狗肉的風氣在越南逐漸退燒，河內市的狗肉店光2018年就關了300家。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，動物保護組織四爪（Four Paws International）「2021年貓狗肉消費量報告」指出，91%的越南受訪者認為，應禁止或不鼓勵買賣狗肉和貓肉；88%的越南受訪者支持禁止這門生意。

該不該吃狗肉這件事，每次在越南網路上都會引發熱烈討論，甚至還成為「世代之爭」。德雄（Duc Hung）全家6月底為了要不要殺狗請客吵了一架，最後訴諸民主方式，20人中有12人反對殺狗，取得壓倒性勝利。

今年47歲、家住海防市先浪縣（Tien Lang）的德雄只能黯然接受這個結果。他失望地說，先浪狗肉是當地特產，外省民眾常來吃，用來招待即將從國外回來的親戚是最好的。

投下反對票的德雄家人則主張，應該戒吃狗肉，因為狗肉含有大量蛋白質 ，容易引發痛風和高血脂，再加上「狗是人類的朋友」，動輒屠殺「朋友們」只為了飽餐一頓，這樣的行為很野蠻。

越南戒吃狗肉的人數愈來愈多，最明顯的跡象就是屠宰場、狗肉街人潮不再。今年70歲、家住河內市淮德縣（Hoai Duc）的阮進（Nguyen Tien）以賣狗肉維生，望著攤上的狗肉還剩整盤，「做了40多年，生意沒有那麼不好過」。

阮進說，2010年以前，每個月可賣1至2噸的狗肉，主要供應給紅河沿岸日新街（Nhat Tan）和廣告街（Quang Ba）的狗肉餐廳，現在生意跌到剩2成，市中心很多狗肉街已人去樓空，目前他每天最多殺6到7條狗。

越南快訊調查指出，河內市曾以狗肉聞名於世的街道有黎重晉（Le Trong Tan）、三偵（Tam Trinh）、日新、鄧進東（Dang Tien Dong）或32號公路德上鄉（Duc Thuong）路段，現在都只剩2、3家狗肉店。

根據河內市畜牧獸醫局統計，2018年展開「向狗肉說不」的宣傳後，當年河內市的狗肉店就倒3成，從1100家減少到800家。越南畜牧業協會常務副主席阮玉山（Nguyen Ngoc Son）說，經過4年，全市狗貓肉店和屠宰場大量關閉。

新聞與宣傳學院教師阮映紅（Nguyen Anh Hong）解釋，媒體宣傳動保意識，以及越南人對食安更加重視，傾向選擇沒有潛在疾病的食品，再者許多人已將寵物視為家人，加上民眾陸續戒吃狗肉，促成「向狗肉說不」的連鎖效應。

除了身體力行戒吃狗肉，越南禁吃狗肉和貓肉的論壇、動物福利 俱樂部或動物救援站的數量也在增加。負責救援和收養貓狗的阮明光（Nguyen Minh Quang）特別有感，動物販運、虐待和屠殺的議題愈來愈多人關注。

42歲的阮明光迄今已從屠宰場救出350隻狗和100多隻貓。他說，13年前，他去屠宰場贖回貓狗時，大家覺得他瘋了。但現在有很多社團加入他的義行，以前救援站一周只接到一通電話，現在每天會接到幾十通。