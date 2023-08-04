為G20做準備 德里抓捕流浪狗進行結紮 峰會結束才釋放

20國集團（G20）領袖峰會即將於9月在新德里登場。（Getty Images）

20國集團（G20）領袖峰會即將於9月在新德里登場，德里首都轄區開始抓捕流浪狗，將被安置在收容中心並進行結紮，直到會議結束。

印度 現為G20輪值主席，將於9月9日至10日在新德里舉辦G20領袖峰會，美國總統拜登 （Joe Biden）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平等人預料都會出席。

德里市政府最近發布行動計畫，與非政府組織（NGO）和獸醫診所合作，從今起到8月底期間執行流浪狗抓捕行動，特別是在會議中心、國際領袖可能會造訪的地點、名勝古蹟以及高檔飯店附近。

這些流浪狗將送到收容中心並進行結紮，等G20峰會 結束後放回原處。

行動計畫說，抓捕流浪狗是為了保障遊客安全。

然而，這項計畫也引起愛護動物人士的關切，一方面擔心造成流浪狗之間的疫病傳染，另一方面擔心收容中心的空間及飼料不足。

德里地區目前有18家流浪狗收容中心，愛護動物人士聲稱，這些中心大部分只能容納40隻狗左右。

根據印度2019年流浪狗調查，全印度約有1530萬9355隻流浪狗，其中有56萬隻是在德里首都轄區，但德里議會一支委員會則估計有80萬隻。

或許是出自於飢餓或是對人類的不信任，印度一些流浪狗的侵略性較強，不時傳出有人被流浪狗攻擊的事件。今年3月，德里一對5歲及7歲的兄弟，被流浪狗咬死。