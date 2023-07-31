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馬來西亞6州選舉 學者：對首相安華執政的期中考

中央社／吉隆坡31日專電
馬來西亞即將舉行6州選舉，朝野陣營提名日後展開競選，學者分析這是對安華執政的一次期中考。圖為馬來西亞首相安華。（路透）
馬來西亞即將舉行6州選舉，朝野陣營提名日後展開競選，學者分析這是對安華執政的一次期中考。圖為馬來西亞首相安華。（路透）

馬來西亞即將舉行6州選舉，朝野陣營提名日後展開競選，這次州選主要是以希望聯盟與巫統為主的團結政府，對陣由土著團結黨、伊斯蘭黨與民政黨的國民聯盟，學者分析這是對安華執政的一次期中考。

包括吉打、吉蘭丹、登嘉樓、檳城、雪蘭莪及森美蘭等6州解散州議會，馬來西亞選舉委員會宣布29日為提名日，8月12日投票，朝野政黨的競選期間14天，共有570名候選人競逐245席州議席。

大馬6州選戰全面開打，朝野政黨候選人於29日提名日前往173個提名中心登記。首相安華（Anwar Ibrahim）與前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）於提名日當天分別現身雪蘭莪州鵝嘜（Gombak）雙溪布蘇國民中學（SMK Sungai Pusu）提名中心，為各自的聯盟候選人造勢，但彼此「王不見王」。

默迪卡民調中心（Merdeka Center for Opinion Research）研究員李泰德（Ted Lee）受訪說，這次州選可以視為對安華執政的一次期中考，讓選民有機會評估安華政府從去年11月到今年8月執政9個月的表現。

他認為，這個評估也是安華執政以來首度面對的選舉，其中選民關注的重要意義是「希望聯盟」（希盟）和「國民陣線」（國陣）聯手對壘「國民聯盟」（國盟），過去被視為對手的希盟和國陣合作是史無前例，但國陣的支持者選票是否能同步支持團結政府推出的候選人，仍值得關注。

另外，李泰德分析，最近國際經濟局勢不佳，馬來西亞的經濟政策受到影響，選民對安華政府的經濟施政表現是否滿意，值得關注。或許會對安華團結政府不利而反應於選舉結果，但選民也可能會給安華政府一個更長時間施政，讓希盟和國陣在6州選舉中取得不錯表現，強化團結政府未來4年執政的正當性。

今年42歲任職財務顧問的阿弗揚（Afyan Mat Rawi）認為，安華領導的團結政黨做得並不好，也未兌現當年推動烈火莫熄（Reformasi）運動承諾。這次州選結果雖不致影響中央政府，但「相信選舉結果會帶給安華一個訊息」。

不過，今年26歲的年輕選民夏姆（Sham）指出，團結政府的領導者都有幫助年輕人與老年人，並履行政府的職責，諸如維修道路等基礎設施做得相當不錯，這就是他為什麼要支持團結政府的原因。

另一名同樣支持團結政府的選民哈迪（Hadi）說，這次的州選結果，他希望團結政府勝出。

馬來西亞去年11月19日同時舉行全國大選，以及霹靂、玻璃市、彭亨3個州議會和沙巴州議會布加雅補選。沙巴、麻六甲和柔佛州提前於去年全國大選前即完成州議會選舉，砂拉越於2021年12月間完成州議會選舉，迄今僅剩吉打、吉蘭丹、登嘉樓、檳城、雪蘭莪及森美蘭等6個州議會未與去年全國大選同步舉行。

馬來西亞有13個州和3個聯邦直轄區，馬來裔在大馬人口比例約占70%，華裔約占22%。

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