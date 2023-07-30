非洲領袖限尼日軍政府一週內交出權力 不排除動武

非洲國家領袖今天給尼日軍政府一週的時間交出權力，否則可能動武，並對叛變者祭出金融制裁。充斥聖戰分子的沙赫爾地區再傳政變，對非洲大陸和西方都發出警報。

法新社報導，做為西方盟友的尼日民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）26日起遭到軍方挾持，這是數年以來第3場推翻沙赫爾地區（Sahel）領導人的政變。

總統衛隊指揮官蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）將軍28日自封為國家元首。

沙赫爾地區民選的總統和親西方領導人越來越少。當地自從2020年發生聖戰分子叛亂事件以來，已經在馬利和布吉納法索引發政變。

近日的政變發生後，尼日的前殖民統治者法國和歐洲聯盟已經暫停對尼日的安全合作和財政援助，美國也以可能停止援助提出警告。

西非經濟共同體（Economic Community of West African States）在奈及利亞召開緊急高峰會要求讓貝佐姆於一週內復位，否則將採取「所有措施」來恢復憲法秩序。

西非經濟共同體在聲明中指出：「這類措施可能包括為達成此一效果而動用武力。」這個區域集團並表示，西非經濟共同體的國防首長今天將進行會商。

奈及利亞總統、西非經濟共同體輪值主席提努布（Bola Tinubu）說：「我們沒有時間發出警訊…該是行動的時候了。」

15個成員國的西非經濟共同體可能如何動武，目前仍不得而知。這個集團去年同意創建一支區域性安全部隊，用以對聖戰分子進行干預並且防範軍事政變，但是還沒有提出與這支部隊有關的細節和經費來源。

西非經濟共同體同時對尼日和對軍政府領導人祭出金融制裁，凍結成員國與尼日之間的「所有商業和金融交易」。在聯合國 的人類發展指數（Human Development Index）上往往敬陪末座的尼日是舉世最貧窮國家之一。

尼日總理馬哈馬杜（Ouhoumoudou Mahamadou）今天告訴法國24台（France 24），就經濟和社會層面而言，這項制裁將會是場「災難」。