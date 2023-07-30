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加拿大罪案連續兩年攀升 凶殺率達30年來新高

編譯中心／綜合29日電

加拿大去年犯罪率和嚴重程度，上升了4%，已連續兩年增加，暴力犯罪達到2007年以來的最高點，凶殺率達到30年來的最高水平，犯罪學者指出各地罪案情況回復至新冠疫情前水平。

香港文匯報報導，加拿大統計局公布去年罪案數據顯示，暴力罪案連續兩年上升，全國去年發生874宗凶殺案，不但較2021年增加78宗，而且根據每10萬人口有2.25人遇害計算出來的凶殺率，更升至自1992年以來新高。非暴力案件如偷車、商店盜竊等亦在去年上升，直接推高整體罪案數字。

統計局分析師西爾弗指出，嚴重罪案指數原本從2015年開始連升5年合共上升19%，其後各地因疫情爆發實行嚴格防疫措施，罪案數字跌至低水平。新冠疫情減退後，各類罪案數字去年回升，其中暴力罪案上升5%，而且各省市罪案普遍上升。總理杜魯多表示關注這個治安趨勢，並承諾聯邦政府與各省合力防止暴力罪案繼續上升，更聲稱要為年輕人創造機會和提供支持。

報導說，在各類罪案中，暴力 槍枝犯罪率連續第8年上升，在2022年，41%的凶殺案與槍械有關。汽車盜竊去年急升24%最受注目，其次是搶劫、入屋打劫和商店盜竊數字亦升高。統計局在報告中指出，去年包括身分盜用在內的欺詐案數字較10年前幾乎翻了一番。

渥太華大學犯罪學教授沃勒指出，暴力罪案上升引起民眾焦慮，並提及一些輕度性暴力事件的受害人未必報警，尤其受侵犯者與施襲者是親人或情侶關係。故此，他認為輕度性暴力罪案去年上升3%未必反映實際情況。司法學者麥克迪米爾德表示對去年涉及種族、原住民或性別歧視的仇恨罪案數字亦存疑，並指這類案件去年僅上升7%，與同類案件在2019至2021年期間激增72%相距太大，令人難以置信。

疫情 加拿大 暴力犯罪

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