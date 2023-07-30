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德國經濟停滯、企業出走 恐淪「歐洲病夫」

編譯中心／綜合29日電
德國今年4月鐵路和運輸工會罷工示威，要求加薪。（路透）
德國今年4月鐵路和運輸工會罷工示威，要求加薪。（路透）

歐洲最大經濟體德國第2季成長停滯不前，反映製造業疲軟、服務業景氣也減緩，導致「德國經濟正陷入停滯與衰退的中間地帶」，再加上政治極化的國內環境，種疲軟局面將持續下去，有評論稱，德國正再次成為「歐洲病夫」。

德國第2季國內生產毛額（GDP）持平，比之前連兩季走下坡的衰退狀態改善，但表現不如經濟學家預估的成長0.1%。不過冬季衰退幅度比預期淺，第1季GDP從原估萎縮0.3%上修為萎縮0.1%，去年第4季萎縮幅度從0.5%上修為萎縮0.4%。

ING全球總經主管布澤斯基指出，購買力疲弱、工業訂單單薄、貨幣政策緊縮，加上美國經濟減緩，都指向經濟欲振乏力。他說：「德國經濟正陷入停滯與衰退的中間地帶。」

此外，德國龍頭企業出走，造成工業空心化加劇。據「Politico」報導，德國化工巨頭巴斯夫集團（BASF）一直是德國工業的重要支柱。今年2月，巴斯夫宣布關閉其家鄉路德維希港的一家化肥廠和其他設施，裁員2600人。巴斯夫CEO布魯德穆勒今年4月表示，公司去年在德國本地虧損達1.3億歐元，「國內市場的錢真是越來越難賺了」。

從化工、製造到建築業都存在類似疲軟現象。受制於高能源成本、勞工短缺和繁雜法規等多項限制因素，無論是大眾汽車、西門子等大企業，還是大批中小企業，都紛紛轉往北美和亞洲等地區，尋求新發展。

2022年赴德投資的外資連續第五年減少，已達2013年以來的最低點。德國聯邦經濟部萊布尼茨歐洲經濟研究中心（ZEW）一項調查顯示，疫情三年多以來，投資者對德國經濟環境的看法正以最快的速度惡化。

另據路透、CNN報導，德國對烏軍援不得民心 ，社會上反戰呼聲高漲。德國國防承包商萊茵金屬公司CEO帕佩格早前表示，將在未來12周內在烏克蘭西部建造一家坦克工廠，生產「狐式」步兵戰車等軍事裝備。

在德國工業紛紛出走的當下，萊茵金屬去戰區建廠的消息引發更大爭議。有德國網友認為，花大價錢建造的工廠可能隨時被炸成廢墟，又為何要浪費這麼一大筆錢呢？

戰火久未平息，數萬德國民眾多次走上街頭示威。他們高舉「談判而非升級」「外交解決，反對供武」等標語，要求德國政府停止向烏克蘭提供武器，呼籲通過和平談判的方式解決衝突。

德國 投資 烏克蘭

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