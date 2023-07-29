非洲聯盟要求尼日政變軍人返回軍營 恢復憲法權威

尼日總統貝佐姆於26日遭到扣押，發動政變者隨後推舉自2011年起領導尼日總統衛隊的查尼（圖）將軍為新領導人。（Getty Images）

西非國家尼日於本週稍早發生政變，總統貝佐姆遭到總統衛隊扣押。非洲聯盟（AU）要求扣押總統的尼日軍人在15天內「返回軍營並恢復憲法權威」。

法新社報導，非洲聯盟和平與安全理事會（AU Peace and Security Council）昨天就尼日政變一事舉行會議，在會後發表的公報中「要求（尼日）軍事人員立即且無條件地在最遲15天內返回軍營，並且恢復憲法權威」。

非洲聯盟和平與安全理事會以「最強烈措辭譴責」這場推翻民選政府和其總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）的行動，並對非洲地區軍事政變「驚人的死灰復燃」深表關切。

尼日受伊斯蘭聖戰士叛亂所擾，局勢動盪已久。貝佐姆於26日遭到扣押，發動政變者隨後推舉自2011年起領導尼日總統衛隊的查尼（Abdourahamane Tchiani）將軍為新領導人。

發動政變者表示，這場政變是為了因應聖戰士殺戮造成的國家「安全情勢惡化」。但國際社會譴責政變為奪權行為。

歐洲聯盟（EU）今天表示，將不會承認奪取政權的政變分子，並將暫停與這個受到聖戰士侵擾的國家進行安全合作。

歐盟 外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在一份聲明中表示：「歐盟不承認、且不會承認尼日政變當局。」他還說道，「所有安全領域的合作即刻無限期中止。」