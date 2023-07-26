美軍擬在關島打造15億美元飛彈防禦系統 居民憂讓家園成箭靶

一艘美軍攻擊潛艇返抵位於關島的美國海軍基地，攝於2021年。（美聯社）

英國衛報報導，時值印太地區因美中關係而陷緊張，美國國防部 計劃投注15億美元在關島打造360度全方位防空、飛彈防禦設施，但該計畫備受當地居民抨擊，認為將使關島成為敵方目標。

美國國防部採購部門「飛彈防禦署」（MDA）1月與美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）達成合約，要求於關島開發飛彈防禦系統，計劃2027年以前完成，各處興建地點將從20個潛在位置中選擇，但計畫的反彈聲音漸起。

關島居民普遍反對興建該系統，擔心將使關島捲入潛在衝突，另也憂心衝擊環境和原住民 文化。關島大學政治學助理教授庫柏（Kenneth Kuper）表示：「美軍布局將讓關島成為目標」，擔心若開戰，關島將淪攻擊對象。

庫柏批評軍方雖聲稱意在「防禦」，卻正在進行將進攻性飛彈放到關島的計畫。成立智庫「亞太島嶼安全中心」（Pacific Center for Island Security）的前關島聯邦眾議院代表恩德伍德（Robert Underwood）亦批評，關島正被用來當作開發飛彈防禦的實驗場。

恩德伍德指出，即使「幾枚飛彈」未被攔截，可能不會使軍方運作陷入絕境，但對於關島人民來說，這可能危及生命和生活。

美軍飛彈防禦署則指出，美軍有能力為關島抵禦當前北韓 飛彈威脅，但關島的區域威脅也來自中國，情勢演變非常快速。當地美軍將領聲稱，計劃中的飛彈防禦系統，有助對抗來自區域敵手快速演變的先進飛彈威脅。