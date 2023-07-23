希臘野火燒到觀光區 羅德島遊客度假變逃難 頂高溫步行撤離

希臘旅遊勝地羅德島野火失控，當局從海陸兩路緊急撤離3萬名遊客和當地居民，外國遊客倉皇逃離，有些人頂著華氏95度高溫步行數英里。（取材自推特）

希臘旅遊勝地羅德島（Rhodes）中部連日以來的野火因強風失控，22日蔓延到東部遊客密集的海灘，當局從海陸兩路緊急撤離3萬名遊客和當地居民，外國遊客倉皇逃離，有些人頂著95℉高溫 步行數英里。

法新社報導，羅德島消防局發言人表示，「今天早上風向180度改變，野火擴大數公里，蔓延至觀光 區」。

地方官員表示，他們將3萬人撤到安全區，包括出動30多艘船將海灘上2000名遊客撤離，撤離行動將繼續，但野火阻斷一些道路。

觀光客和當地居民被送往體育館、學校和飯店會議中心過夜。

英國每日郵報報導，數百名英國遊客從旅館撤離，他們抱怨被旅行社拋棄，而英國班機仍繼續載觀光客到羅德島度假。

英國遊客說，旅館起火燃燒，宛如「戰區」。

珍娜麥唐納(Janet McDonald)在每日郵報網站留言表示，「我女兒和外孫女今天早上從基奧塔里太陽公主飯店(Princess Sun Hotel Kotari)撤離，她們被告知要步行50分鐘，然後被拋棄在海灘上，沒有飲水和食物，現在她的手機已斷線」。

另一名女士向鏡報表示，她的友人及其家人必須在高溫下徒步逃離飯店，之後被困在機場，身上沒有錢和護照。

艾琳勞頓(Eileen Lawton)與女兒和8歲的外孫女也住在太陽公主飯店，他們的友人瓦爾(Glynis Wall)說，飯店起火，飯店管理階層撤離，留下住客等救難巴士，但巴士「沒有出現」。