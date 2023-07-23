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俄控烏射集束彈 釀記者一死三傷

編譯中心／綜合22日電
美國白宮國家安全顧問蘇利文21日在阿斯本安全論壇表示，判斷烏克蘭軍隊反攻的結果還為時尚早，儘管烏軍失去了眾多的部隊，但仍有數量可觀的預備武力。圖為資料照片。（美聯社）
美國白宮國家安全顧問蘇利文21日在阿斯本安全論壇表示，判斷烏克蘭軍隊反攻的結果還為時尚早，儘管烏軍失去了眾多的部隊，但仍有數量可觀的預備武力。圖為資料照片。（美聯社）

俄羅斯國防部表示，一名俄羅斯新聞社（RIA Novosti）戰地記者今天於烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區前線附近因砲擊身亡，另有三名俄國記者受傷。

路透報導，俄國國防部表示，這些記者是在烏克蘭砲擊中受傷。他們被撤離出戰場，但俄新社記者朱拉里夫（Rostislav Zhuravlev）在途中不幸身亡。

俄國國防部指出，其他人傷勢嚴重但情況穩定：「目前沒有生命危險。他們正在接受一切必要的治療。」

俄新社在報導中證實，記者朱拉里夫在前線村莊皮亞季哈特基村（Piatykhatky）採訪時喪生，一名攝影師也受了傷。

俄國國防部稱烏克蘭在這起事件中使用集束彈藥，但未提供相關證據。路透無法獨立證實這些資訊。

烏克蘭本月從美國獲得了集束彈藥，承諾集束彈藥僅用來驅散集結的敵軍士兵。

集束彈藥通常會釋放大量微型炸彈，造成大範圍殺傷效果，威脅平民生命安全。如果微型炸彈當下沒有爆炸，在衝突結束多年後，仍具危險性，因此全球已有逾120國禁用。

烏克蘭一再表示，僅會在戰場上使用集束彈藥。聯合國曾指出，俄國本身已於這場戰爭中多次使用集束彈藥。

此外，烏克蘭軍方證實，遭俄羅斯占領的克里米亞半島今天有一處彈藥庫爆炸，確實是烏軍發動的攻擊。中央社引述法新社報導，要求匿名的烏克蘭軍方人士表示：「暫時遭到占領的克里米亞地區（Crimea）領土有軍事設施遭到攻擊，確實是由烏克蘭部隊發動攻擊。」

美國白宮國家安全顧問蘇利文21日在阿斯本安全論壇表示，儘管烏軍失去了眾多的部隊，但仍有數量可觀的預備戰力，判斷烏克蘭軍隊反攻的結果還為時尚早。

烏克蘭 俄國 國防部

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