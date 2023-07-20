我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

泰總理大選 皮塔確定出局 房產大亨呼聲高

編譯陳曉慈／綜合19日電
泰國總理大選，前進黨黨魁皮塔確定出局了。（路透）
泰國總理大選，前進黨黨魁皮塔確定出局了。（路透）

泰國國會參眾兩院19日進行第二輪總理投票前，國會最大黨前進黨（MFP）黨魁、總理熱門人選皮塔先是遭憲法法庭中止眾議員身分，後又遭兩院394票對上312票反對再度提名他，總理之路黯然畫下句點。泰國5月14日大選迄今已65天，仍由看守政府執政。

皮塔前一日受訪表示，若二度競選失利，將把總理機會讓給其他黨的候選人。現年42歲、哈佛大學畢業、出身富裕家族的皮塔在八黨聯盟的歡呼聲中起身離開國會，並在社群平台發文表示自己一定會回來。

泰國選舉委員上周宣稱，因皮塔有iTV媒體股份，依法應褫奪眾議員身分，並將此案交由憲法法庭判決。憲法法庭19日宣布受理此案，並即日起將皮塔停職到判決出爐，皮塔15天內可向憲法法庭提交辯護內容。

據了解，八黨聯盟接下來可能推出國會第二大黨為泰黨議員、房地產大亨賽塔角逐總理，軍方或將派出副總理普拉威應戰。

在泰國知識分子眼中，現年60歲、深受商界領袖喜愛的成功企業家賽塔，似是建制派可接受的替代人選。為泰黨由泰國前總理塔信創立，普遍被視為塔信派系人士的選舉機器，塔信與胞妹盈拉分別於2006年及2014年遭軍方政變推翻。

泰國軍方或將派出公民力量黨黨魁、副總理普拉威擔任總理候選人。77歲的普拉威是軍人出身，2014年軍變上位後便持續擔任副總理至今。

軍政府在泰國5月國會大選中慘敗，顯示泰國民眾對他們早已失去耐心。泰國政治分析家蒂提南表示，若軍方再次組成政府，政治局勢本就動盪的泰國恐再迎來大規模示威抗議。

泰國 眾議員 投票

上一則

宮崎駿新片「你想活出怎樣的人生」 沒預告反成話題

下一則

法騷亂 逾700人判入獄 快速審判引憂慮

延伸閱讀

拚第二輪提名資格失利 皮塔當泰國總理夢碎

拚第二輪提名資格失利 皮塔當泰國總理夢碎
泰國會第二輪投票選總理 皮塔遭憲法法院暫停議員資格

泰國會第二輪投票選總理 皮塔遭憲法法院暫停議員資格
試圖扭轉川普敗選 密州16人遞交大選結果假認證遭起訴

試圖扭轉川普敗選 密州16人遞交大選結果假認證遭起訴
惠普分散供應鏈傳撤出中國 產線轉移至泰國、墨西哥、越南

惠普分散供應鏈傳撤出中國 產線轉移至泰國、墨西哥、越南

熱門新聞

加拿大克勞福湖的沉積物，成為科學家判斷新的地質年代「人類世」開始的依據。（美聯社）

加拿大湖底藏關鍵證據 學者：「人類世」始於50年代

2023-07-12 19:42
哈利與梅根被傳要先各走各路，尋找新的發展方向。（路透）

為挽救婚姻 哈利、梅根暫時各走各路 尋找新的方向？

2023-07-18 10:18
澳洲西部海灘近日出現一個巨大的不明金屬圓柱體，令當地居民相當困惑。(取材自澳洲太空總署推特)

馬航MH370零件？澳洲海灘驚見巨大不明金屬物體

2023-07-17 22:46
一架俄國蘇愷-25戰鬥轟炸機在俄羅斯南部濱海城鎮葉伊斯克附近墜入亞速海。(擷自推特)

一架蘇愷-25戰機墜落俄國亞速海沿岸 駕駛彈跳逃出

2023-07-17 11:59

拜登又口誤 誤喊澤倫斯基為「普亭」 義加總理驚訝轉頭

2023-07-13 04:45
愈來愈多美國人移居西班牙，包含在海外遠距工作的「數位遊民」（Digital Nomad），以及享受退休新生活的人。路透

愈來愈多美國人移居西班牙 成了當地房價推手

2023-07-18 15:55

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中
在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因

在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因