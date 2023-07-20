泰總理大選 皮塔確定出局 房產大亨呼聲高

泰國總理大選，前進黨黨魁皮塔確定出局了。（路透）

泰國 國會參眾兩院19日進行第二輪總理投票 前，國會最大黨前進黨（MFP）黨魁、總理熱門人選皮塔先是遭憲法法庭中止眾議員 身分，後又遭兩院394票對上312票反對再度提名他，總理之路黯然畫下句點。泰國5月14日大選迄今已65天，仍由看守政府執政。

皮塔前一日受訪表示，若二度競選失利，將把總理機會讓給其他黨的候選人。現年42歲、哈佛大學畢業、出身富裕家族的皮塔在八黨聯盟的歡呼聲中起身離開國會，並在社群平台發文表示自己一定會回來。

泰國選舉委員上周宣稱，因皮塔有iTV媒體股份，依法應褫奪眾議員身分，並將此案交由憲法法庭判決。憲法法庭19日宣布受理此案，並即日起將皮塔停職到判決出爐，皮塔15天內可向憲法法庭提交辯護內容。

據了解，八黨聯盟接下來可能推出國會第二大黨為泰黨議員、房地產大亨賽塔角逐總理，軍方或將派出副總理普拉威應戰。

在泰國知識分子眼中，現年60歲、深受商界領袖喜愛的成功企業家賽塔，似是建制派可接受的替代人選。為泰黨由泰國前總理塔信創立，普遍被視為塔信派系人士的選舉機器，塔信與胞妹盈拉分別於2006年及2014年遭軍方政變推翻。

泰國軍方或將派出公民力量黨黨魁、副總理普拉威擔任總理候選人。77歲的普拉威是軍人出身，2014年軍變上位後便持續擔任副總理至今。

軍政府在泰國5月國會大選中慘敗，顯示泰國民眾對他們早已失去耐心。泰國政治分析家蒂提南表示，若軍方再次組成政府，政治局勢本就動盪的泰國恐再迎來大規模示威抗議。