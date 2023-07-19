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世界最強護照 星擠下日奪冠 美排名又掉了

編譯周辰陽／綜合18日電
圖為新加坡地標魚尾獅公園。（Getty Images）
圖為新加坡地標魚尾獅公園。（Getty Images）

每日郵報報導，日本5年來第一次不再擁有世界上最強大的護照，在最新的全球排名中，新加坡護照可以免簽證進入世界上227個國家當中的192個，獨占榜首，美國仍然繼續下滑，再次下降2個名次，排名第8，可免簽證進入184個國家；台灣護照可以免簽進入144個目的地，與巴拿馬和澳門並列31名。

根據恒理護照指數（Henley Passport Index）排名，比較了199種不同護照前往227個旅遊目的地的免簽情況。居冠的新加坡公民可以免簽通行192個目的地。

過去10年間，新加坡和南韓在亨利護照指數的排行中進步最大，從第6和第7分別躍升至第1和第3，而美國在排名前10的國家中，則是免簽待遇增加最少的，自2014年排名第一後，名次就不斷下滑。

德國、義大利與西班牙以免簽入境190個目的地而向上排到第二名。去年的冠軍日本跌到了第3名，跟奧地利、芬蘭、法國、盧森堡、南韓與瑞典等6個國家並列，這七個國家的公民毋需事先申請簽證就可以出發前往189個目的地。

英國一雪前恥 ，現在排名第4，是自2017年以來的最高位置。英國公民以及愛爾蘭、丹麥和荷蘭的公民可以免簽證進入188個國家。澳洲排名第6，可以免簽證進入186個國家。

台灣以144個目的地免簽，與澳門跟巴拿並列第31。香港跟安道爾以170個目的地免簽排在第17，中國和玻利維亞則以80個目的地免簽列於第63名。

據報導，英國與美國護照在2014年一起登上恒理護照指數的榜首，但此後基本上一直處於向下的趨勢。墊底三國分別是阿富汗、伊拉克和敘利亞，分別只能免簽進入27、29、30個目的地。

根據報導，恒理護照指數是基於國際航空運輸協會（International Air Transport Association, IATA）的獨家數據得出，並分析了護照持有人免事前簽證就可以進入多少個國家。

恒理護照指數概念發明人、全球居留權和公民身分顧問公司恒理（Henley & Partners）董事長凱林博士（Dr. Christian H. Kaelin）表示，全世界只有8個國家在今日擁有比10年前更少的免簽證入境待遇，而其他國家則在確保自家公民取得更大的旅行自由度上，取得更多的成功。

2023年全球最強護照排名出爐，新加坡護照以免簽192國居次。（取材自維基百科）
2023年全球最強護照排名出爐，新加坡護照以免簽192國居次。（取材自維基百科）
據最新的恒理護照指數排名，日本5年來第一次不再擁有世界上最強大的護照，改由新加坡...
據最新的恒理護照指數排名，日本5年來第一次不再擁有世界上最強大的護照，改由新加坡護照奪冠。（取材自維基百科）

簽證 新加坡 澳門

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