取締危險赴美偷渡客 墨西哥兩天內截獲500多人

墨西哥當局今天表示，他們在東部韋拉克魯斯州取締非安全情況下前往美國的移民時，兩天內截獲500多人。當局14日於佛勒丁拉斯弗洛雷斯鎮一輛違停的貨櫃車中，發現196名移民。（路透）

墨西哥 當局今天表示，他們在東部韋拉克魯斯州（Veracruz）取締非安全情況下前往美國的移民時，兩天內截獲500多人。

路透社報導，墨西哥國家移民局 （INM）的消息來源指出，當局15日在韋拉克魯斯州蓬特納雄耐爾鎮（Puente Nacional）發現206名移民被遺棄在一輛貨櫃車內。

鎮長蒙蒂爾（Roberto Montiel）在臉書上稱他們尋獲移民180多人，包括婦女和兒童，其中一些移民出現脫水跡象。

國家移民局16日稍早在聲明中指出，當局14日早上在韋拉克魯斯州的兩次行動中，截獲303名移民。在兩起行動的第一起裡，當局在高速公路上攔檢一輛貨櫃車，發現車內載有107名非法移民，其中包括20名無人陪伴的未成年者，有6人因涉嫌運送這些移民被捕。

移民來自古巴、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯和尼加拉瓜各地。

當局14日還另於佛勒丁拉斯弗洛雷斯鎮（Fortin de las Flores）一輛違停的貨櫃車中，發現196名移民，其中有19名無人陪伴的未成年者。

國家移民局只表示，移民當中有5名成人來自瓜地馬拉、5名成人來自印度，沒有進一步提供其他移民的國籍。

近年來，偷渡 移民在前往美國的危險途中發生許多悲劇。

2021年12月，一輛載有約166名移民的貨車在墨西哥南部奇亞帕斯州（Chiapas）翻覆，造成55人喪生；2022年6月，53名移民悶死在德州一輛貨櫃車裡，是美國有記錄以來死難人數最多的偷渡事件。